ضبط مبيدات ومخصبات زراعية منتهية الصلاحية بالفيوم

شنت إدارة تموين سنورس بالفيوم حملة على الأسواق والمحال التجارية بدائرة الإدارة، لضبط الأسعار ومتابعة سير العمل بالمخابز والأنشطة التموينية.،

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق والأنشطة التموينية، ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

جاء ذلك تحت إشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، برئاسة المهندس محمود هاشم رئيس المركز، وبرئاسة المهندس هشام سعيد مدير إدارة تموين سنورس.

ضبط كمية من المبيدات والمخصبات الزراعية منتهية الصلاحية بالفيوم

وقامت الحملة بالمرور على الأسواق والمحال التجارية، وتمكنت من ضبط كميات كبيرة من المخصبات الزراعية منتهية الصلاحية وذلك بأحد محلات بيع المبيدات الزراعية بناحية قرية جبلة التابعة لمركز سنورس،

وتم التحفظ على المبيدات والمخصبات المضبوطة، وتحرير محضر ضد صاحب المحل بمركز شرطة سنورس، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة، ومنها عدم الإعلان عن الأسعار والمواصفات، وعدد من مخالفات المخابز ومنها نقص وزن الخبز وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمطاعم ومندوبي التوزيع، وأخطرت النيابه التى تولت التحقيق.

وفي سياق آخر واصلت إدارة تموين سنورس، تنفيذ العديد من الحملات الثابتة والمتحركة على الطرق الزراعية بدائرة المركز، وطريق بحيرة قارون السياحي وطريق القاهرة الفيوم الصحراوي بنطاق المركز، وذلك لضبط التجار الذين يقومون بتهريب محصول القمح خارج المحافظة، بالمخالفة للقانون بغرض استخدامه في مكونات أعلاف الماشية، أو تخزينه خارج إطار الصوامع والشون والهناجر المعدة لذلك من قبل الجهات المعنية.

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم قد وجه مديريتى التموين والزراعة بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالقرى والمراكز، لتنفيذ حملات مشتركة، لاحكام السيطرة على عمليات توريد محصول القمح مع تكثيف الحملات الرقابية من قبل الجهات المعنية، على مداخل ومخارج المحافظة لرصد أية تصرفات غير قانونية لتداول المحصول مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بالإضافة إلى منع تخزينه بالمنازل وعدم تداوله على الطرق الداخلية إلا بتصريح كتابي من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم.