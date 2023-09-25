طبيب يفجر مفاجأة حول منظف الغسيل.. يسبب مرضًا خطيرًا

قد تتفاجأ عندما تعرف أن منظف الغسيل الذي تستخدمه لتنظيف ملابسك يمكن أن يسبب سرطان الجلد، حيث أشار عالم الأورام والثدي دانيل نازليف إلى أن أحد الأسباب الرئيسية التي يمكن أن تسبب بها منظفات الغسيل سرطان الجلد هي مادة كيميائية تسمى التريكلوسان.

وأشار إلى أن التريكلوسان يستخدم كمادة حافظة في العديد من المنظفات، وكذلك في منتجات أخرى مثل معجون الأسنان والصابون وحتى الألعاب.

التريكلوسان هي مادة كيميائية تظهر على شكل مسحوق أبيض، عديم الرائحة أو ذو رائحة خفيفة جدًا، وهو عامل مضاد للجراثيم ومضاد للفطريات يوقف أو يبطئ نمو الميكروبات مثل البكتيريا والعفن.

لسوء الحظ، تم ربط التريكلوسان بمجموعة متنوعة من المشاكل الصحية، بما في ذلك سرطان الجلد، عندما يتعرض التريكلوسان لأشعة الشمس، فإنه يمكن أن يتحلل إلى مواد كيميائية أخرى، بما في ذلك الديوكسينات، والديوكسينات شديدة السمية وقد تم ربطها بأنواع مختلفة من السرطان، بما في ذلك سرطان الجلد بالإضافة إلى ذلك، يمكن امتصاص التريكلوسان من خلال الجلد، مما قد يزيد أيضًا من خطر الإصابة بالسرطان.

ولحماية نفسك من الخطر، من المهم اختيار مساحيق الغسيل التي لا تحتوي عليه، ويمكنك التحقق من قائمة المكونات على الملصق.

ووفقا للأطباء، فإن التريكلوسان يخل بالتوازن الهرموني لأنه يقلد هرمون الاستروجين، وهو هرمون أنثوي ونتيجة لذلك، يحدث خلل هرموني، مما قد يؤدي إلى الإصابة بسرطان الثدي والمبيض والبروستاتا ومشاكل في الخصوبة.

وشدد طبيب الأورام على أنه من المهم جدًا أيضًا حماية الجلد من أشعة الشمس، وينصح باستخدام واقي الشمس والحد من التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

لاحظ أن التريكلوسان، وهو عامل مضاد للميكروبات، موجود في معظم أنواع الصابون والمنظفات المضادة للبكتيريا، بالإضافة إلى العديد من مزيلات العرق ومعاجين الأسنان والأقمشة والبلاستيك.

كيف يظهر سرطان الجلد؟

يقول أطباء الأورام أن السبب الرئيسي لسرطان الجلد هو التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية عوامل الخطر الأخرى:

نوع البشرة الفاتحة

ملامسة الجلد المتكررة مع المركبات الكيميائية المسببة للسرطان.

أي حرق في الجلد

بعض الأمراض الجلدية.

تشكيل ندبة بعد إصابة الجلد.

الاستعداد الوراثي.