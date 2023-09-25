5 أطعمة تخفض ضغط الدم المرتفع.. وأشهر العلامات

يُطلق على ارتفاع ضغط الدم اسم "القاتل الصامت" لأنه قد لا يظهر نفسه لفترة طويلة، وإذا ترك ارتفاع ضغط الدم دون علاج، يمكن أن يؤدي إلى حالات خطيرة.

ارتفاع ضغط الدم هو عامل في العديد من المضاعفات، بما في ذلك أمراض القلب وأمراض الكلى والسكتات الدماغية وفشل القلب والنوبات القلبية، وأحد الأسباب الرئيسية لارتفاع ضغط الدم هو اتباع نظام غذائي يحتوي على الكثير من الملح فهو يحتفظ بالماء.

يعد تقليل كمية الملح التي تتناولها إحدى الطرق الفعالة لخفض ضغط الدم، ولكن هناك أيضًا طرق لتقليل آثاره على الجسم ونحن نتحدث عن البوتاسيوم.

يمكن أن يساعد البوتاسيوم الموجود في بعض الأطعمة في تخفيف المشاكل الناجمة عن الإفراط في تناول الملح، كلما تناولت المزيد من البوتاسيوم، كلما فقدت المزيد من الصوديوم في البول، وكما يساعد البوتاسيوم على تخفيف التوتر في جدران الأوعية الدموية، مما يساعد على خفض ضغط الدم بشكل أكبر، كما تقول دراسة نشرت في مجلة Express.

يتم الحصول على البوتاسيوم بسهولة من الطعام فالموز، على سبيل المثال، غني به، ويقول الخبراء إن كل 100 جرام من الموز تحصل على 330 ملجم من البوتاسيوم.

تحتوي البطاطا الحلوة على 337 ملجم من البوتاسيوم لكل 100 جرام، واليقطين - 340 ملجم، والمشمش المجفف - 1162 ملجم، والبرتقال - 237 ملجم لكل برتقالة أو 496 ملجم لكل كوب عصير.

ويوجد ما يكفي من البوتاسيوم في منتجات اللحوم والعديد من الحبوب والبطاطس ونخالة القمح والبقوليات وجنين القمح وكذلك الجزر واليقطين والبنجر والفجل والفلفل والملفوف والخيار والأفوكادو في الخضر، وخاصة الكثير في البقدونس والسبانخ.

أعراض ارتفاع ضغط الدم:

الدوخة والصداع.

الإحساس بالنبض في الجزء الخلفي من الرأس والمعابد.

الشعور "بالضباب في الرأس".

انخفاض حدة البصر.

طنين الأذن ونبض القلب المسموع.

الأرق والتعب.

فقدان الشهية والغثيان.

ألم ضاغط في الصدر.

وفي وقت سابق، قالت طبيبة القلب آنا كورينيفيتش، إن الحبوب تخفض ضغط الدم لفترة من الوقت، لكنها لا تعالج المرض ما هو المهم القيام به للشفاء:

زيادة النشاط البدني

تحسين نوعية النوم

تقليل وزن الخط

الحفاظ على النظافة المهنية والراحة

- رفض العادات السيئة

تعامل مع التوتر وتعلم كيفية الاسترخاء

التقليل من تناول الملح