وفقًا لأخصائية التغذية والتغذية إيرينا بيساريفا، يجب على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا عدم تضمين عصيدة السميد وعصيدة الأرز الأبيض ودقيق الشوفان سريع التحضير في نظامهم الغذائي المعتاد.

يُصنع السميد من القمح المطحون جيدًا ولا يحتوي على الألياف، ولا ينصح به للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، وقالت بيساريفا لـ Vechernaya Moskva: "يمكن إدراجه في النظام الغذائي للأطفال لأنه يتم امتصاصه بسرعة".

وتحتوي عصيدة الأرز الأبيض على مؤشر نسبة السكر في الدم مرتفع (GI)، فهي تحتوي على نسبة عالية جدًا من السعرات الحرارية وتزيد من مستويات السكر في الدم، وينبغي عمومًا أن يُطلق على دقيق الشوفان سريع التحضير حلوى سريعة الكربوهيدرات.

العصيدة الصحية هي تلك التي تستغرق وقتًا طويلاً للتحضير، ويحدد خبير التغذية أفضل 5 حبوب للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا:

الحنطة السوداء: يتعلق الأمر بالنحاس الضروري لامتصاص الحديد.

الأرز البري: الكثير من البوتاسيوم، وانخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم.

هرقل (الذي يحتاج إلى الغليان)، متعدد الألياف، يشبع لفترة طويلة.

لؤلؤة الشعير: منخفض السعرات الحرارية، غني بالبروتين، الألياف، غني بفيتامينات ب والبوتاسيوم.

الكينوا: الفيتامينات المتعددة ب وحمض الفوليك والنحاس والبوتاسيوم.

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