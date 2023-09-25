ماينز الألماني يعلن إصابة لاعبه وغيابه ستة أشهر

أكد نادي ماينز الألماني لكرة القدم، اليوم الإثنين، غياب لاعب قلب الدفاع أندرياس هانش-أولسن عن الفريق لنحو 6 أشهر بسبب إصابة كبرى في الكاحل.



وذكر ماينز في بيان رسمي ، أن هانش-أولسن يحتاج لعملية جراحية عاجلة في الكاحل وسيغيب عن الملاعب “لفترة تتراوح بين 4 و6 أشهرى، على أن ينتظم في برنامج تأهيلي بعدها”.

إيقاف لاعب أجسبورج

على صعيد متصل ، أصدر الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الإثنين، قرارًا بمعاقبة آرني إنجلز مدافع أوجسبورج بالإيقاف مباراتين ، عقب حصوله على البطاقة الحمراء خلال مباراة فريقه مطلع هذا الأسبوع بالدوري الألماني.

وأوضح الاتحاد الألماني للعبة عبر بيان رسمي مساء اليوم أن نادي أوجسبورج تقبل العقوبة التي يغيب البلجيكي إنجلز بعدها عن المباراتين المقبلتين أمام فرايبورج ودارمشتاد ضمن منافسات الدوري الألماني

وكان اللاعب قد تعرض للطرد خلال المباراة التي انتهت بفوز أوجسبورج على ماينز بثنائية لهدف ، أول أمس بسبب تدخل عنيف مع المغربي أيمن برقوق لاعب ماينز.