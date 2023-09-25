الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تسليم 128 رأس ماشية للأكثر إحتياجا بمحافظة المنيا

تسليم الأغنام
تسليم الأغنام

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا،  أنه فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالإهتمام بالفئات الأكثر احتياجا ، وخاصة فى القرى النائية ، وتقديم كافة سبل الدعم المادى والمعنوى لهم فى ظل الأزمة الإقتصادية التى يشهدها العالم.

 

مشيرا ، إلى أن المحافظة تمد يد العون للإسهام فى كافة برامج الدعم الإجتماعي والإقتصادي ، والتى من شأنها تخفيف العبء عن تلك الفئات التى توليها الحكومة اهتماما بالغا، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والجهات الداعمة .

 

وأشار المحافظ ، إلى أنه إنطلاقا من هذه الرؤية تم تسليم 128رأس ماشية لـ 64 مواطنا ، و المساهمة في 38 مشروع بقالة لأهالي من قرية ماقوسة بمركز المنيا ، لافتا ، إلى أن مديرية الطب البيطرى ، قامت بإجراء عمليات الفحص والتحصين ضد الأمراض الوبائية ، وعمل ترقيم وتسجيل وتأمين عليها ، بالإضافة ، إلى صرف ربع طن علف مجاناً ، وذلك في إطار برنامج " فرصة " الذى تنفذه وزارة التضامن الإجتماعى بالتعاون مع الجهات الشريكة ومنها جمعية " سنابل الخير " لدعم الفئات الأكثر احتياجا وأسر تكافل و كرامة .

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