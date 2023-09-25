تسليم 128 رأس ماشية للأكثر إحتياجا بمحافظة المنيا

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أنه فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالإهتمام بالفئات الأكثر احتياجا ، وخاصة فى القرى النائية ، وتقديم كافة سبل الدعم المادى والمعنوى لهم فى ظل الأزمة الإقتصادية التى يشهدها العالم.

مشيرا ، إلى أن المحافظة تمد يد العون للإسهام فى كافة برامج الدعم الإجتماعي والإقتصادي ، والتى من شأنها تخفيف العبء عن تلك الفئات التى توليها الحكومة اهتماما بالغا، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والجهات الداعمة .

وأشار المحافظ ، إلى أنه إنطلاقا من هذه الرؤية تم تسليم 128رأس ماشية لـ 64 مواطنا ، و المساهمة في 38 مشروع بقالة لأهالي من قرية ماقوسة بمركز المنيا ، لافتا ، إلى أن مديرية الطب البيطرى ، قامت بإجراء عمليات الفحص والتحصين ضد الأمراض الوبائية ، وعمل ترقيم وتسجيل وتأمين عليها ، بالإضافة ، إلى صرف ربع طن علف مجاناً ، وذلك في إطار برنامج " فرصة " الذى تنفذه وزارة التضامن الإجتماعى بالتعاون مع الجهات الشريكة ومنها جمعية " سنابل الخير " لدعم الفئات الأكثر احتياجا وأسر تكافل و كرامة .