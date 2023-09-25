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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

عفت نصار يوجه رسالة لـ أوسوريو قبل مواجهة أرتا سولار

عفت نصار
عفت نصار

وجه عفت نصار، لاعب الزمالك السابق رسالة للمدير الفني للقلعة البيضاء خوان كارلوس أوسوريو، قبل مواجهة أرتا سولار، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية لهذا الموسم.

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وكان الزمالك قد تلقى هزيمة من أرتا سولار بهدفين نظيفين في ذهاب دور الـ 32 من الكونفيدرالية الإفريقية.

تصريحات عفت نصار

تحدث نجم الزمالك السابق في تصريحات تلفزيوينة، حيث قال: "الزمالك يحتاج لتدعيمات كثيرة، حيث هناك مراكز تحتاج للتدعيم بشكل فوري".

وتابع: "أتمنى أن تسير الأمور بشكل جيد حتى فتح باب الانتقالات الشتوية، وأتمنى أن يكون عامل التوفيق في صالح الزمالك".

وأكمل: "أنصح أوسوريو أن يلعب وفق ما يمتلك من إمكانيات بالعناصر الموجودة معه، وليس وفقًا لأفكاره".

وأضاف: "لدي حالة من التفاؤل من قدرة الزمالك على الفوز بمواجهة الإياب أمام أرتا سولار الجيبوتي".

ويبحث الزمالك عن الفوز على أرتا سولار بثلاثة أهداف مع عدم تلقي أهداف خلال المواجهة المرتقبة، والتي ستقام الجمعة المقبل على ملعب القاهرة الدولي.

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