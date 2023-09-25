ضبط 100 مخالفة تموينية في حملات تفتيشية على المخابز بالمنيا

تمكنت مديرية التموين بالمنيا ، من ضبط 100 مخالفة تموينية ، خلال الحملات الرقابية لضبط الأسواق ، ومتابعة المخابز البلدية، والإطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار والتأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة .

وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، ويأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالتنسيق مع رؤساء المراكز وإدارات التموين، والصحة، والطب البيطري ، وجهاز حماية المستهلك ، ومباحث التموين ، في إطار توجيهات مجلس الوزراء بتوفير كل السلع الغذائية بالأسواق، ومكافحة الغش التجاري ، والتصدي لأي محاولات لإحتكار السلع والمضاربة في أسعارها بالأسواق ، والعمل على توفير مطالب واحتياجات المواطنين ، وضبط المخالفين ، وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.

ومن جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا ، في تقريره اليومي جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية حيث أسفرت عن ضبط 100 مخالفة منها 74 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن - غير مطابق للمواصفات- توقف بدون عذر - عدم وجود ميزان حساس- اختراق ماكينة مخبز - عدم وجود سجلات)، وفي مجال متابعة الأسواق تم ضبط 26 مخالفة (عدم الإعلان عن الأسعار - مجهولة المصدر - منتهية الصلاحية - بدون ترخيص - ذبح خارج السلخانة - تجار تموينيين)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.