الإثنين 25 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ضبط 100 مخالفة تموينية في حملات تفتيشية على المخابز بالمنيا

الحملات التموينية
الحملات التموينية

تمكنت مديرية التموين بالمنيا ، من ضبط 100 مخالفة تموينية ، خلال الحملات الرقابية لضبط الأسواق ، ومتابعة المخابز البلدية، والإطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار والتأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة .

 

وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، ويأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالتنسيق مع رؤساء المراكز وإدارات التموين، والصحة، والطب البيطري ، وجهاز حماية المستهلك ، ومباحث التموين ، في إطار توجيهات مجلس الوزراء بتوفير كل السلع الغذائية بالأسواق،  ومكافحة الغش التجاري ، والتصدي لأي محاولات لإحتكار السلع والمضاربة في أسعارها بالأسواق ، والعمل على توفير مطالب واحتياجات المواطنين ، وضبط المخالفين ، وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.

 

ومن جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا ، في تقريره اليومي جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية حيث أسفرت عن ضبط 100 مخالفة منها 74 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن - غير مطابق للمواصفات- توقف بدون عذر - عدم وجود ميزان حساس- اختراق ماكينة مخبز - عدم وجود سجلات)، وفي مجال متابعة الأسواق تم ضبط 26 مخالفة (عدم الإعلان عن الأسعار - مجهولة المصدر - منتهية الصلاحية - بدون ترخيص - ذبح خارج السلخانة - تجار تموينيين)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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