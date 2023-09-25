أمين الشئون القانونية بمستقبل وطن: إجراء الانتخابات الرئاسية فى المواعيد الدستورية

مشيدا بدور الهيئة الوطنية للانتخابات..

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية بحزب مستقبل وطن، إن الهيئة الوطنية للانتخابات تبذل جهودا مشرفة فى ملف الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث تقوم بخطوات محسوبة وفقا للدستور والقانون الذي ضمن لها الاستقلالية وهو ما يعنى مزيد من الشفافية والنزاهة فى العملية الانتخابية وكانت الهيئة على قدر الحدث وعند حسن ظن الجميع الذى أشاد بجهودها.

وأوضح أمين الشئون القانونية المركزية بحزب مستقبل وطن، أن إعلان الهيئة خلال المؤتمر الصحفى اليوم، الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية المقبلة بداية حقيقة لخطوة هامة واستحقاق دستورى، متابعا:" وقامت الهيئة الوطنية للانتخابات على مدار الأيام الماضية بشرح الإجراءات التي اتخذتها الهيئة استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة وإعلان الجدول الزمنى، مؤكدا أن الاستحقاق الدستوري المتعلق بالانتخابات الرئاسية سيكون فى مواعيده الدستورية.

وأشار عبد اللطيف، إلى أن الهيئة أعلنت استمرار الإشراف القضائى الكامل على الاستحقاق الانتخابي، ودعوتها الإيجابية لكافة المواطنين بممارسة حقهم فى عمليتى الترشح والانتخاب، وأن الهيئة على مسافة واحدة من كل أطياف العمل السياسي المصرى وهذا يعنى مزيد من الشفافية والمصداقية فى العملية الانتخابية المقبلة، حيث تشدد الهيئة على عدم السماح باستخدام الوسائل الإعلامية واستطلاعات الرأي في غير موضعها بالانتخابات الرئاسية، والنقد الموضوعي مسموح به في الانتخابات الرئاسية، ولكن التشكيك فى نزاهة العملية غير مسموح به.

وأكد أمين الشئون القانونية المركزية بحزب مستقبل وطن، على أهمية المشاركة فى العملية الانتخابية المقبلة لاستكمال تحقيق رؤية مصر 2030 وما تم من إنجازات غير مسبوقة على أرض مصر خلال الفترة الماضية متابعا:" وبالتالي يتعين على الجميع النزول والمشاركة فى العملية الانتخابية لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة".