المؤتمر الختامى لأرض العلوم عن برنامج The Power of XX's

اختتمت ارض العلوم البرنامج التدريبى " The Power of XX's " ، الذى يهدف إلى تدريب تطوير التعليم فى المرحلة الجامعية والثانوية من سن 16 ل 24 سنه،ـكما يتم تدريبهم على خلق الأفكار للمشكلات و ريادة الأعمال وإدارة المشاريع والبحث العلمي وكيفية تنفيذ المشاريع من الصفر عن طريق تدريب وتأهيل الشباب على التفكير التصميمي وريادة الأعمال المجتمعية للقيام بدورهم تجاه المجتمع و ايجاد حلول ابتكارية وريادية للتحديات المجتمعية.

كما يتميز البرنامج بالتفاعلية، حيث تم تنظيم مسابقات في نهاية البرنامج لمساعدة الأفكار الناشئة على النمو والتنفيذ ، أقيم المؤتمرات بالمركز الثقافي الروسي، افتتح ايهاب خاطر مؤسس أرض العلوم ، مؤتمر The Power of XX's

وقد استكمل كلمته بحديثه عن التفكير التصميمي وكيفية ابتكار أفكار ريادية لحل مشاكل التنمية المستدامة في المجتمع.

وأشار خاطر مع راندا معتز مؤسسة شركة "ذا كوبي رايتر" عن كيفية تحويل الفكرة الابتكارية لشركة أو مشروع على أرض الواقع وعن الاستمرار رغم التحديات التي ستواجههم وعن سوق الشركات الناشئة في مصر والمستثمرين.

وبعد ذلك تطرقنا للحديث عن الذكاء الاصطناعي في البيزنس وريادة الأعمال وكيفية الاستفادة من التكنولوجيا في تطوير الأعمال لتواكب العصر وتحسن من فرص استمرارها، من خلال محدثنا المهندس أحمد حافظ وهو مهندس برمجيات بخبرة ٧ سنوات في المجال.

وبعد ثلاث فقرات عن ريادة الأعمال والشركات لم نرد أن ننسى المجتمع المدني والخدمة المجتمعية! فالتطوع هو بداية وحجر أساس لخبرات الطلبة أثناء دراستهم. ولذلك استضفنا ممثل عن شريكنا في المؤتمر وهي مستشفى بهية، حدثنا فيها عن التوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي وعن برنامج التطوع الخاص بهم ليشارك الطلبة في تحسين العملية التنفيذية داخل مستشفى بهية ليكونوا ذوي أثر في المجتمع.

وفى سياق متصل القى مسئولى المركز الثقافي الروسي كلمه خلال المؤتمر ، عن الدراسة في روسيا بمقابل وبمنح دراسية وما يستوجب فعله ليبدأ الطلبة دراستهم هناك.

ومن جانبه قال كريم خالد ، مهندس برمجيات ، ان صناعة البرمجيات ومناقشة كيف يختار رائد الاعمال الشريك المناسب لبناء الجانب التقني في الشركات الناشئة المعتمدة على التكنولوجيا بشكل عام وبشكل خاص الشركات القائمة بنموذج Software as a Service (SaaS) وطرق تحديد المواصفات الفنية ومراحل تطوير السوفت وير

ومن أهداف المؤتمر هو دعم المساواة بين الجنسين في إتاحة الفرص للتعلم والعمل وبالأخص مجالات العلوم والتكنولوجيا وريادة الأعمال ؛ لذلك كنا حريصين على ذكر نماذج نسائية ملهمة استطاعت تحقيق أهداف تبدو بعيدة لكثير من الفتيات بسبب التحديات والصعوبات التي سيواجهونها في المجتمع.

وأردنا أن يكونوا في مجالين مختلفين، فكانت محدثتنا في المجال التكنولوجي المهندسة نهى جادو وقد تحدثت عن رحلتها ك ambassador لكل من ( Huawei ICT ,WTM Google) وقائد فريق GDSC التابع لجوجل ومتحدث في IO Google Amsterdam والتي استطاعت من خلالهم أن تسافر لامستردام وتعمل مع عدة جهات دولية.

وفي مجال سلامة الغذاء فكانت معنا دكتورة مي تاج إلدين وهي طبيبة بيطرية متخصصة في سلامة الأغذية استطاعت أن تكون ضمن فريق مفتشي الأغذية في مونديال كأس العالم بقطر، وكذلك عملت كمفتشة في موسم الحج في مكة. وقد حدثتنا عن رحلة تأسيس

The Food Zone

وكيف استطاعت أن تنشر ثقافة سلامة الغذاء والاستدامة لشريحة كبيرة من الناس.

وفي ختام المؤتمر قامت أرض العلوم بتكريم المشاركات في برنامج The Power of XX's بعد أن قاموا بابتكار افكار ريادية وقد تم اختيار ثلاث أفكار ليحصلوا على دعم وزارة الاتصالات وينضموا لبرنامج هي رائدة ليساعدوهم على تنفيذ أفكارهم.