الشباب والرياضة بالمنيا تستضيف ملتقى لتوظيف الشباب

تستضيف محافظة المنيا، ملتقى التوظيف، والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة ( الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) ضمن مبادرة " توظيف مصر" بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بالصالة المغطاة بإستاد المنيا الرياضي لشركات القطاع الخاص.

حيث تستمر فعاليات الملتقى في الفترة من 30 سبتمبر الجاري ، وحتى 1 أكتوبر القادم ، وذلك تحت رعاية اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، من جانبه، أوضح مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، أن الملتقى يقام من خلال مبادرة " توظيف مصر" بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ، ومؤسسة كير مصر للتنمية ، ويقدم العديد من الوظائف التى تطلبها الشركات المشاركة بالملتقى.

لافتاً ، أن الملتقى يوفر تدريبات متخصصة لأبناء محافظة المنيا على مدار ثلاثة أيام قبل انطلاق الملتقى في الفترة من 26 ، وحتى 28 سبتمبر الجاري ، للتأهيل للتقدم للوظائف المناسبة لسوق العمل، تتنوع محاورها ما بين (الجانب التكنولوجي للتعرف على أهم البرامج اللازمة للتوظيف، وطريقة كتابة السيرة الذاتية ، وكيفية إجراء مقابلة شخصية ناجحة للعمل، وكيفية التسويق الشخصي ومهارات العرض).