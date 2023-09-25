إنتل تعالج نقص القوى العاملة في أشباه الموصلات

تقوم إنتل Intel بمعالجة نقص القوى العاملة في أشباه الموصلات من خلال إنشاء أول برنامج شهادة أشباه الموصلات القابل للتكديس والقابل للمشاركة والقابل للتحويل لمدة عام. يطلق البرنامج في 2023-24 للمساعدة في بناء خط أنابيب المواهب.

تشمل الكليات كلية كولومبوس الحكومية المجتمعية، وكلية ماريون التقنية، وكلية رودس ستيت، وكلية نورث سنترال ستيت، وكلية وسط ولاية أوهايو، وولارك ستيت، وولاية نورث وسترن، و Stark State، و Zane State، و Owens Community College وكلية لوريان المجتمعية.

تقوم Intel بمعالجة نقص القوى العاملة في أشباه الموصلات من خلال إنشاء أول برنامج شهادة أشباه الموصلات القابل للتكديس والقابل للمشاركة والقابل للتحويل لمدة عام. يطلق البرنامج في 2023-24 للمساعدة في بناء خط أنابيب المواهب.

تشمل الكليات كلية كولومبوس الحكومية المجتمعية، وكلية ماريون التقنية، وكلية رودس ستيت، وكلية نورث سنترال ستيت، وكلية وسط ولاية أوهايو، وولارك ستيت، وولاية نورث وسترن، و Stark State، و Zane State، و Owens Community College وكلية لوريان المجتمعية.

تواجه صناعة أشباه الموصلات الأمريكية فجوة في القوى العاملة المقلقة على مستوى البلاد، تم تسليط الضوء عليها في تقرير حديث صادر عن جمعية صناعة أشباه الموصلات (SIA).

يقول التقرير إن القوى العاملة المطلوبة في صناعة أشباه الموصلات من المتوقع أن تنمو بنسبة 33 ٪ من حوالي 345000 وظيفة اليوم إلى حوالي 460،000 وظيفة بحلول عام 2030.

ومع ذلك، فإن 58 ٪ (أو ما يقرب من 67000) من المخاطر الجديدة المتوقعة لمخاطر الوظائف الجديدة غير مملوءة بمعدلات الانتهاء من الدرجة الحالية. بناءً على هذه التوقعات، قد تظل 39 ٪ من وظائف فني مصنع الرقائق شاغرة.

يعد إغلاق فجوة المواهب أمرًا بالغ الأهمية لنجاح الاقتصاد الأمريكي وصناعة أشباه الموصلات. تواجه Intel هذا التحدي وجهاً لوجه من خلال إنشاء برامج إقليمية محددة بالشراكة مع كليات المجتمع المحلي لتلبية احتياجات Intel و Semiconductor في القوى العاملة.

من المتوقع أن يأتي الإنتاج في Intel's New Chip Factories (المعروف أيضًا باسم Fabs) في أوهايو عبر الإنترنت في السنوات القليلة القادمة. ستقوم FABS بتسليم الرقائق باستخدام تقنيات الترانزستور الأكثر تقدماً في الصناعة.

من المتوقع أن تخلق المرحلة الأولية من مشروع أوهايو 3000 وظيفة في Intel و 7000 وظيفة بناء، مع دعم عشرات الآلاف من الوظائف المحلية الإضافية على المدى الطويل عبر نظام بيئي واسع من الموردين والشركاء-من معدات أشباه الموصلات وموردي المواد إلى مجموعة من مقدمي الخدمة.

على مر السنين، اعتمدت شركات أشباه الموصلات مثل Intel على طلاب كلية المجتمع لملء جزء كبير من وظائف الفنيين في FABS ، لكن التركيز على تدريب الفنيين تلاشى على مر السنين حيث استثمرت الشركات أكثر في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) تمويل التعليم والبحث للبكالوريوس، ماجستير ودكتوراه البرامج. ووجدت SIA أن البرامج المتزايدة مثل معسكرات التمهيد الشهادات والتدريب المهني والبرامج التدريبية الأخرى في الكليات المجتمعية والتقنية الموجودة بالقرب من FABS الجديدة ومتوسعة أشباه الموصلات هي وسيلة فعالة للمساعدة في سد فجوة القوى العاملة للفنيين.

تاريخياً، استثمرت Intel على المستوى الإقليمي في برامج فنيين في أريزونا وأوريجون ونيو مكسيكو ، ودوليا في أيرلندا وإسرائيل حيث توجد مرافق التصنيع والتطوير الكبيرة في مجال التصنيع والتطوير. لدعم أوهايو فابز، اتخذت Intel دروسًا رئيسية من هذه المناطق الأخرى لإعادة اختراع طريقة تطوير تعليم الفني. علمت Intel أن المواقف المالية والثقة في مهارات الرياضيات والعلوم يمكن أن تكون عائقًا أمام الطلاب الذين يدخلون برنامجًا تقنيًا لمدة عامين.

لمعالجة ذلك، أنشأت كليات المجتمع في أوهايو، بقيادة كلية كولومبوس ستيت المجتمعية، أول برنامج شهادة فني أشباه الموصلات القابلة للتكديس والقابلة للمشاركة والقابلة للتحويل. يطلق البرنامج في 2023-24 للمساعدة في بناء خط أنابيب المواهب.

تشمل الكليات كلية كولومبوس الحكومية المجتمعية، وكلية ماريون التقنية ، وكلية رودس ستيت، وكلية نورث سنترال ستيت، وكلية وسط ولاية أوهايو، وولارك ستيت، وولاية نورث وسترن، و Stark State، و Zane State، و Owens Community College وكلية لوريان المجتمعية. تتضمن الشهادة ثلاث دورات تم تطويرها حديثًا تتوافق بشكل جيد مع الحد الأدنى من المهارات التقنية المطلوبة لموقف فني المبتدئين الذي حدده Intel.

تشمل الدورات الجديدة مقدمة للتصنيع، وأشباه الموصلات 101 وأنظمة الفراغ. بدلاً من تقديم دروس على حدة، يتم تضمين محتوى الرياضيات والعلوم في الدورات المقدمة في برنامج شهادة سنة واحدة، مما يزيل بشكل فعال حاجز الثقة. بالإضافة إلى ذلك، تم دمج برنامج شهادة سنة واحدة مع المراكز التقنية وبرامج كلية المجتمع وبرامج الجامعات الجامعية، مما يسمح للطلاب بنقل اعتمادات شهادة فني بسلاسة.

علاوة على ذلك، من خلال تركيز المهارات الرئيسية في برنامج لمدة عام واحد، يتم تقليل العبء المالي على الطلاب. مع هذه التغييرات، تأمل Intel أن يجذب البرنامج مجموعة أكثر تنوعًا من الطلاب، والتي تستفيد من صناعة أشباه الموصلات ككل.

قدمت Intel قائمة موحدة من المهارات التي من المفترض أن تكون مرغوبة لفني على مستوى المبتدئين وشاركتها عبر المعاهد المشاركة في البرنامج. قامت المعاهد بتقييم الدورات والمناهج الدراسية الحالية وأنشأت برنامج شهادة سنة واحدة.

المهارات الفنية الرئيسية:

أساسيات الأدوات اليدوية: الإلمام بالاستخدام المناسب والآمن للأدوات اليدوية المستخدمة عادة في الصيانة الوقائية والتصحيحية في مصانع أشباه الموصلات، بما في ذلك مفاتيح عزم الدوران، برامج التشغيل، مفاتيح Allen، مفاتيح الفولتميتات الرقمية (DVM).

الأنظمة الميكانيكية والهدية والهيدروليكية والتفريغ: فهم كيفية عمل النظم الميكانيكية، وكذلك قراءة المخططات الميكانيكية. فهم الأنواع الأساسية من التشغيل، مثل الهوائية والهيدروليكية والكهربائية، وكذلك معرفة كيفية عمل أنظمة الفراغ في تصنيع أشباه الموصلات.

الرياضيات: القدرة على تطبيق مهارات الرياضيات للمساعدة في استكشاف الأخطاء وإصلاحها وبناء/إصلاح والإحصاءات في أشباه الموصلات.

الأساسيات الكهربائية والإلكترونيات: القدرة على العمل بأمان حول النظم الكهربائية. قراءة المخططات الكهربائية لتتبع الأسلاك من مكون إلى آخر لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها وإعادة الأسلحة المكونات السيئة. استخدام DVMs لإجراء فحص صفري فولت للنظام.

المواد الكيميائية والغازات: فهم الأنواع المختلفة من المواد الكيميائية (الأحماض والقواعد والسامة والمخير) في بيئة FAB وكيف يمكن أن تخفف المعدات والإجراءات والحماية الشخصية وأنظمة السلامة من التخفيف من المخاطر.

تشمل المهارات المهنية:

المعرفة الصناعية: المعرفة حول تصنيع أشباه الموصلات (العيوب ، التلوث ، تدفق العمليات ، الأدوات والعمليات) ، السلامة (العمل مع المواد الكيميائية/الغازات ، ممارسات السلامة الكهربائية وممارسات قفل القفل) ، التصنيع الدقيق ، الأدوات اليدوية ، ترتدي غرفة النظافة.

مهارات الاتصال: الكتابة الفنية والمهنية ، والاتصالات اللفظية وغير اللفظية ، والاستماع والتوثيق ، ومشاركة المجموعة ، والقراءة ، والصياغة ، ومهارات البحث ، ومحو الأمية الحاسوبية ، والمنظمة الدولية للتوحيد (ISO).

حل المشكلات والتفكير النقدي: فهم تقنيات استكشاف الأخطاء وإصلاحها لمفاهيم حل المشكلات القائمة على النماذج.

بالإضافة إلى برامج شهادات الفنيين التي أنشأها برنامج Intel Semiconductor Education and Research Program ، تتعاون Intel أيضًا مع المؤسسة الوطنية للعلوم في برنامجين: تعزيز تكنولوجيا الهندسة وتعليم فني تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة (ETSTE) ومستقبل أشباه الموصلات (FUSE) إلى تأكد من أن القوى العاملة في الولايات المتحدة جاهزة لعصر جديد في تصنيع أشباه الموصلات.

إلى جانب الاستثمارات المباشرة التي تمت مناقشتها أعلاه ، تعمل Intel معها وتعتمد على المتعاونين التعليميين لتقديم شهادات أخرى ووحدات ودروس وبرامج مائية صغيرة محليًا وعبر الولايات المتحدة لتعزيز المواهب من البكالوريوس والماجستير ودكتوراه. البرامج. يمكن لفنيي أشباه الموصلات المحتملين ومهندسي العمليات معرفة المزيد عن الفرص في أوهايو وفي منشآت Intel الأخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة