"الوفد" أول من نشرت جدول مواعيد الانتخابات الرئاسية

انفردت بوابة "الوفد" بنشر جدول مواعيد الانتخابات الرئاسية على البوابة الإلكترونية، وذلك يوم الأربعاء 2 سبتمبر 2023.

الخبر المنشور.. عاجل.. موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

تجرى عملية انتخاب رئاسة الجمهورية خارج جمهورية مصر العربية أيام الجمعة الموافق 1 ديسمبر 2023، والسبت الموافق 2 ديسمبر 2023، والأحد 3 ديسمبر 2023.

فيما تجرى عملية الانتخابات الرئاسية 2024 وفقًا للصورة المتداولة داخل جمهورية مصر العربية أيام الأحد 10 ديسمبر 2023، الإثنين 11 ديسمبر 2023، و12 ديسمبر 2023.