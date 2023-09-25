الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

"الوفد" أول من نشرت جدول مواعيد الانتخابات الرئاسية

الوطنية للانتخابات
الوطنية للانتخابات

انفردت بوابة "الوفد" بنشر جدول مواعيد الانتخابات الرئاسية على البوابة الإلكترونية، وذلك يوم الأربعاء 2 سبتمبر 2023.

الخبر المنشور.. عاجل.. موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

تجرى عملية انتخاب رئاسة الجمهورية خارج جمهورية مصر العربية أيام الجمعة الموافق 1 ديسمبر 2023، والسبت الموافق 2 ديسمبر 2023، والأحد 3 ديسمبر 2023. 

فيما تجرى عملية الانتخابات الرئاسية 2024 وفقًا للصورة المتداولة داخل جمهورية مصر العربية أيام الأحد 10 ديسمبر 2023، الإثنين 11 ديسمبر 2023، و12 ديسمبر 2023.

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