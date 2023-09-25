هاني محسن بطل رفع الأثقال البارالمبي يجري جراحة ناجه في الكتف

أجري هاني محسن بطل رفع الأثقال البارالمبي جراحة ناجحة لإصلاح قطع بالأوتار الرافعة للكتف بالمنظار تحت إشراف دكتور أشرف محرم، أستاذ جراحة العظام بطب القصر العيني.

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ومن المنتظر ، أن يعود البطل البارالمبي خلال شهر للتدريبات استعدادا للتأهل للأولمبياد باريس 2024 .

وكان منتخب مصر لرفع الاثقال قد شارك في بطولة العالم من قائمة تتكون 19 لاعبا ولاعبة، مقسمين إلى 8 لاعبات وهن: أميمة السيد وزن 50 كجم، رحاب رضوان وزن 55 كجم، فاطمة محروس قرني وزن 61 كجم، و صفاء محمد إبراهيم وزن 73 كجم، أمل محمود حنفي وزن 79 كجم، راندة تاج الدين وزن 86 كجم، نادية محمد وزن +86 كجم، أماني الدسوقي وزن +86.

وعلى مستوى اللاعبين شارك 7 لاعبين وهم: طه عادل وزن 54 كجم، شريف عثمان وزن 59 كجم، محمد سعد المنياوي وزن 59 كجم، شعبان الدسوقي وزن 72 كجم، محمود صبري وزن 72 كجم، محمد صبحي وزن 88 كجم، هاني محسن وزن 97 كجم