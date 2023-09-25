قائمة برشلونة لمواجهة ريال ماريوكا.. تشافي يحشد القوة الضاربة

كشف المدرب تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة ، عن قائمة اللاعبين الرسمية لمواجهة مضيفه ريال مايوركا ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

قائمة برشلونة لمواجهة ريال ماريوكا كالتالي:

حراسة المرمى: شتيجن - بينيا - أسترالاجا.

خط الدفاع: كانسيلو - بالدي - أراوخو - مارتينيز - كريستنسن - ألونسو - كوندي.

خط الوسط: جافي - روميو - روبيرتو - جوندوجان - فيرمين.

خط الهجوم: توريس - ليفاندوفسكي - رافينيا – جواو فيليكس - يامال.

برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الإسباني

ويتصدر فريق برشلونة ترتيب الدوري الإسباني بعد هدية ديربي مدريد وانفرد البلوجرانا بالصدارة برصيد 16 نقطة جمعها من الفوز في 5 مباريات والتعادل في واحدة والحفاظ على سجله خالي من الهزائم خلال الموسم الحالي وتسجيل 16 هدفاً وتلقي 6 أهداف.

ثم يأتي جيرونا في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة هو الآخر وبفارق هدف عن برشلونة بعد الفوز في 5 مباريات والتعادل في 1 وعدم تلقي أية خسائر وتسجيل 16 هدفاً وتلقي 7.

ويحل ريال مدريد في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة ويفرط الصدارة لغريمه اللدود برشلونة بعدما سقط أمام أتلتيكو مدريد ليتوقف انتصاراته عند 5 مباريات والخسارة في 1 وتسجيل 11 وتلقي 6 أهداف.