ختام فعاليات الدورة التدريبية على مهارات الغسيل الكلوي بالشرقية

اختتمت مديرية الشئون الصحية بالشرقية، اليوم الاثنين، الدورة التدريبية للفرق الطبية من هيئة التمريض بأقسام الكلى الصناعى بالمحافظة، على مهارات الغسيل الكلوي للمرضى بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالشرقية.

استمرت الدورة التدريبية لمدة ثلاثة أيام، والتي نظمها قطاع الطب العلاجي بالوزارة بالتنسيق مع المديرية، لرفع كفاءة العاملين بأقسام الكلى الصناعى بالمحافظة، وذلك بقاعات الإجتماعات بنقابة المهن الطبية بالشرقية، تم خلالهما تدريب ٥٥ ممرضة، من جميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة.

تضمن البرنامج التدريبي الذي بلغ ١٨ ساعة تدريبية محاضرات عن متطلبات سلامة المريض في وحدات الكلى، وموشرات الأداء، وبروتوكولات مكافحة العدوى ومشاعفات الغسيل الدموي، وكيفية التغلب على الأنيميا عند مريض القصور الكلوي المزمن، وتغذية مريض الغسيل الكلوي، كما تم عمل ورش تدريب عن الغسيل البيريتوني، وفصل البلازما وتشغيل الماكينات، ومكونات محطات معالجة المياه.

وتضمن البرنامج التدريب على كيفية ومهارات التعامل مع مرضى الكلى، ومهارات الغسيل الكلوي لهم، وأمراض ارتفاع ضغط الدم والسكر وتأثيرها على الكلى، كما تضمن البرنامج التدريب على معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى في وحدات الغسيل، وملفات الكلى والتسجيل الطبي، وإداريات وحدات الكلى، بالإضافة إلى عرض سيناريوهات عملية توضح أنواع ماكينات الغسيل الكلوي وطرق استخدامها، وأعمال محطات المياه، وإجراءات السلامة والصحة المهنية.

وأشار الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة، إلى التنسيق مع فرع هيئة الإسعاف بالمحافظة، بالمشاركة في البرنامج التدريبي، قام خلاله الدكتور أحمد عباس مدير فرع الشرقية، ومدربون من الهيئة بتدريب عملي للممرضات على الانعاش القلبي إلرئوي، كما شارك في المحاضرات كل من الدكتور حسام فهمي مدير إدارة مكافحة العدوى بالمديرية، والدكتور أحمد البيلي مدير إدارة الكلى بالدقهلية، والدكتور وحامد عزت استشاري الكلى بمستسفى المنصورة الدولي، والدكتور إبراهيم سعدون مدير وحدة الكلى بمستشفى القنايات، والدكتور محمد صالح استشاري الكلى بمستشفى ديرب نجم المركزي، والدكتورة ساره إبراهيم مديرة الكلى، والدكتورة شيماء شنن إدارة الجودة بمديرية الشرقية، وعدد من مهندسي الشركات الوكيلة لمحطات معالجة المياه، وماكينات الغسيل الكلوي، كما حضر ختام الدورة الدكتور أحمد سعد نائب مدير عام الطب العلاجي بالمديرية.