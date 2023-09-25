عودة كبسولة ناسا بعينات من كويكب بينو

تكتمل مهمة Osiris-Rex من ناسا لجمع الصخور والغبار من الكويكب القريب من الأرض. عادت الكبسولة التي تحتوي على العينات النهائية إلى الأرض، وسقط ت في الصحراء في نطاق اختبار وتدريب وزارة الدفاع الأمريكية.

جمع الجهاز حوالي 250 جرامًا من المواد من كويكب غني بالكربون يطلق عليه Bennu، والتي تقول ناسا إنها تستضيف بعضًا من أقدم الصخور في نظامنا الشمسي. تمنح العينة العلماء مزيدًا من المعلومات حول لبنات البناء لما بدا عليه مكياج الكواكب منذ 4.5 مليار سنة.

نظرًا لأن الكويكبات تعتبر "كبسولات زمنية" طبيعية - نظرًا لقلة التغير مع مرور الوقت - يمكنهم أن يقدموا للباحثين نافذة في التركيب الكيميائي لنظامنا الشمسي المبكر وتحديد ما إذا كان Bennu يحمل الجزيئات العضوية أم لا توجد حياة. الآن بعد أن أصبحت العينات في أيدي علماء ناسا، تقول الوكالة إن باحثوها سيقومون بتصنيف الجمع ويجرون تحليلًا متعمقًا على مدار العامين المقبلين.

بدأت مهمة ناسا طوال شهر سبتمبر 2016، حيث تم إطلاقها من كيب كانافيرال في فلوريدا. استغرق الأمر ما يزيد قليلاً عن عام لأداء Flyby of Earth قبل وصوله إلى Bennu Asteroid بعد 15 شهرًا في ديسمبر 2018. في 20 أكتوبر 2022 قام المستكشف باستيلاء على عينات من Bennu وبدأت رحلته إلى الأرض في 10 مايو 2021 عند هبوطها في 24 سبتمبر ، سافرت الأصول والتفسير الطيفي وتحديد الموارد ومستكشف الأمن (الاسم الكامل لـ Osiris-Rex) 3.9 مليار ميل.

على الرغم من أن Osiris-Rex من ناسا ليست هي المحاولة الأولى التي قامت بها وكالة الفضاء لتقديم عينة من الكويكب إلى الأرض، فإن تسليم هذه المهمة لديه أكبر حجم للعينة. يُقدر أن عينة Bennu تحتوي على حوالي نصف رطل من المواد الصخرية من سطح الكويكب.

على نفس المنوال، قامت بعثة هايابوسا التابعة لوكالة هايابوسا التابعة لوكالة هايابوسا التابعة لوكالة هايابوسا في اليابان، بإعادة نقض من كويكويد تسمى إيتكاوا وفي مهمة ثانوية، أعادت حوالي 5 غرامات من كويكب آخر ريوغو في عام 2021. شاركت وكالة اليابان 10 في المائة من عيناتها مع ناسا في ذلك الوقت. من المتوقع أن تشارك ناسا نسبة مئوية صغيرة من عينات Osiris-Rex من Bennu مع Jaxa.

في حين أن العينة قد تراجعت، ظلت مركبة الفضاء في أوزوريس-ريكس من ناسا في الفضاء. لقد انطلقت الآن في مهمة جديدة لاستكشاف كويكب آخر بالقرب من الأرض تسمى Apophis، والتي تقول ناسا إنها حوالي 1200 قدم (حوالي 370 مترًا) في القطر وستأتي على بعد 20،000 ميل من الأرض في عام 2029.

سيدرس المشروع الجديد، الذي يطلق عليه اسم Osiris-Apophis Explorer (Osiris-apex)، تغييرات في الكويكب التي يعتقد الخبراء في عام 2004 فرصة بنسبة 2.7 في المائة لضرب الأرض.

ستحاول مدافع الغاز في المركبة الفضائية "إزاحة الغبار والصخور الصغيرة على سطح Apophis وأسفلها"، مما يمنح الخبراء بيانات حول كيفية تأثير قرب النجمة من الأرض على مدارها ومعدل الدوران وتكوين السطح.