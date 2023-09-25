تشكيل البنك الأهلي الرسمي أمام بيراميدز في لقاء الدوري

أعلن بابا فاسيليو المدير الفني لفريق البنك الأهلي التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة بيراميدز ، التي تنطلق في الرابعة مساء اليوم الإثنين على ملعب ستاد السلام ، لحساب منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز.



ويمثل البنك في اللقاء كل من ..

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

خط الدفاع :أيمن أشرف ، سعيدو سيمبوري ، محمود الجزار ، اسحاقو يعقوبو

خط الوسط :محمود سيد ، محمد فتحي ،احمد مدبولى ، أحمد النادرى ، جريندو

خط الهجوم : كريم بامبو

وضمت مقاعد البدلاء كل من ..

“حسن شاهين،أسامة فيصل ،سيرجى اكا، أمير مدحت، محمد بسيوني ، إبراهيم حسن ، معاذ الحناوي ، عماد فتحى ، أحمد ياسر”.



ومن المقرر أن تذاع مواجهة بيراميدز والبنك الأهلي عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس 2، الناقل الحصري للدوري المصري.

يذكر أن بيراميدز يخوض المباراة محتلاً المركز الثامن في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد نقطة وحيدة بعدما تعادل في الجولة الأولى أمام الزمالك 2/2.

بينما يأتي البنك الأهلي في المركز السادس عشر بدون نقاط بعد خساراته في المباراة الافتتاحية بالدوري من طلائع الجيش 2/0.