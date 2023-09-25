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الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تنظيم الدورة الـ 10 لبرنامج تدريب المدربين بجامعة جنوب الوادي

فعاليات التدريب
فعاليات التدريب

 

افتتح الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي،  اليوم الاثنين، بحضور الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة الدورة العاشرة من برنامج تدريب المدربين (TOT) الذى يقدمه مركز التطوير الوظيفى و تسليم شهادات المجموعة التاسعة. 

 

و رحب رئيس الجامعة بالمشاركين من مختلف الفئات حيث يشارك فى الدورة 20 متدربا فئات مختلفة.

وأشاد رئيس الجامعة بالدور الذى يقوم به المركز و أكد على أنه لا يقتصر على تأهيل الطلاب و الخريجين بل يمتد لتطوير مهارت القائمين على العمل من داخل و خارج و الجامعة. 

و أشار رئيس الجامعة،  إلى أن هذه النوعية من التدريب المتخصص تهدف إلى نقل مهارات و اكتساب سلوكيات إيجابية

 

و رحب الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة بالمشاركين و أكد على سعادته بدور المركز فى خدمة المجتمع حيث يعتبر قناة أساسية من قنوات اتصال الجامعة بالمجتمع الخارجى و اظهار دور الجامعة و ما تقدمة من مهارات تخدم مختلف الأدوار الوظيفية

تنوع المشاركين.

 

و أشار الدكتور محمد عمران مدير المركز و المدرب المعتمد دوليا إلى تنوع المشاركين بالدورة لتشمل أعضاء هيئة تدريس من كليات (الطب البشرى – الطب البيطرى – التربية – الآدابالتربية الرياضية) و القطاع الادارى بالجامعة (التوجيه المالى و الادارى ) و قطاعات المجتمع الخارجى مثل (شركات صناعات دوائية – المدارس اليابانية و مدارس الصفوة –التأمين الصحى - شركة مصر للألومنيوم) و خريجون

 

كما أشار مدير المركز إلى أن مدة البرنامج 9 أيام بواقع 50 ساعة و يشمل المهارات الأساسية التي تؤهل المدرب من ممارسة التدريب بصورة فعالة مثل مهارات الاتصال الفعال و العرض الفعال و تقييم الاحتياجات التدريبية و و إدارة الجلسة التدريبية بالإضافة الى التعرف على أنماط المتدربين و المدربين و صفات المدرب الناجح.

الجريدة الورقية