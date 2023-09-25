تنظيم الدورة الـ 10 لبرنامج تدريب المدربين بجامعة جنوب الوادي

افتتح الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الاثنين، بحضور الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة الدورة العاشرة من برنامج تدريب المدربين (TOT) الذى يقدمه مركز التطوير الوظيفى و تسليم شهادات المجموعة التاسعة.

و رحب رئيس الجامعة بالمشاركين من مختلف الفئات حيث يشارك فى الدورة 20 متدربا فئات مختلفة.

وأشاد رئيس الجامعة بالدور الذى يقوم به المركز و أكد على أنه لا يقتصر على تأهيل الطلاب و الخريجين بل يمتد لتطوير مهارت القائمين على العمل من داخل و خارج و الجامعة.

و أشار رئيس الجامعة، إلى أن هذه النوعية من التدريب المتخصص تهدف إلى نقل مهارات و اكتساب سلوكيات إيجابية.

و رحب الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة بالمشاركين و أكد على سعادته بدور المركز فى خدمة المجتمع حيث يعتبر قناة أساسية من قنوات اتصال الجامعة بالمجتمع الخارجى و اظهار دور الجامعة و ما تقدمة من مهارات تخدم مختلف الأدوار الوظيفية.

تنوع المشاركين.

و أشار الدكتور محمد عمران مدير المركز و المدرب المعتمد دوليا إلى تنوع المشاركين بالدورة لتشمل أعضاء هيئة تدريس من كليات (الطب البشرى – الطب البيطرى – التربية – الآداب - التربية الرياضية) و القطاع الادارى بالجامعة (التوجيه المالى و الادارى ) و قطاعات المجتمع الخارجى مثل (شركات صناعات دوائية – المدارس اليابانية و مدارس الصفوة –التأمين الصحى - شركة مصر للألومنيوم) و خريجون.

كما أشار مدير المركز إلى أن مدة البرنامج 9 أيام بواقع 50 ساعة و يشمل المهارات الأساسية التي تؤهل المدرب من ممارسة التدريب بصورة فعالة مثل مهارات الاتصال الفعال و العرض الفعال و تقييم الاحتياجات التدريبية و و إدارة الجلسة التدريبية بالإضافة الى التعرف على أنماط المتدربين و المدربين و صفات المدرب الناجح.