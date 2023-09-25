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الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

احتفالًا بمولد النبوي الشريف.. توزيع الحلوى على زوار مسجد الحسين

توزيع الحلوى
توزيع الحلوى

شهد مسجد الإمام الحسين توافدًا كثيفًا من المواطنين والزوار للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، حيث احتفل عدد من المواطنين بتوزيع النفحات وحلوى المولد النبوي الشريف على زوار المقام.

 المزارات السياحية الدينية 

ويعتبر مسجد الإمام الحسين من أهم المزارات السياحية الدينية في مصر، حيث يتوافد عليه السياح من جميع أنحاء العالم، ويقام له مولد سنوي يستمر لعدة أيام، ويتميز بحلقات الذكر والأناشيد الدينية.

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وبحسب الدكتور مصطفى عبدالسلام، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين، فإن مصر هي البلد الوحيد الأكثر احتفالًا بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لافتًا إلى أن المصريين هم أكثر الناس حبًا لسيدنا النبي وآل بيته الشريف.

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رئيس مجلس النواب يهنئ السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف

وأضاف إمام وخطيب المسجد أن شوارع مصر تشهد احتفالات كبيرة بذكرى المولد النبوي الشريف، حيث يتم إطعام الطعام والحلوى وإقامة مجالس الذكر، في تعبير عن حب وتقدير المسلمين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

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الجريدة الورقية