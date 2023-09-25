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الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

حافلة بيراميدز تصل إلى ستاد السلام استعدادًا لمباراة البنك الأهلي

بيراميدز
بيراميدز

وصل فريق نادي بيراميدز إلى استاد السلام تمهيدا لخوض مباراة البنك الأهلي في الدوري الممتاز.

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باتشيكو يدفع بالقوة الضاربة.. تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة البنك الأهلي

ويحل بيراميدز ضيفا على البنك الأهلي في الرابعة من عصر اليوم على استاد السلام في إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري.

قائمة بيراميدز لمباراة البنك الأهلي

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ - محمد الشيبي - أسامة جلال

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - يوسف أسامة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس.

يذكر أن بيراميدز تعادل في مباراته الأولى بالدوري أمام الزمالك بهدفين لكل منهما على استاد الدفاع الجوي.

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