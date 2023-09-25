حافلة بيراميدز تصل إلى ستاد السلام استعدادًا لمباراة البنك الأهلي

وصل فريق نادي بيراميدز إلى استاد السلام تمهيدا لخوض مباراة البنك الأهلي في الدوري الممتاز.

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ويحل بيراميدز ضيفا على البنك الأهلي في الرابعة من عصر اليوم على استاد السلام في إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري.

قائمة بيراميدز لمباراة البنك الأهلي

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ - محمد الشيبي - أسامة جلال

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - يوسف أسامة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس.

يذكر أن بيراميدز تعادل في مباراته الأولى بالدوري أمام الزمالك بهدفين لكل منهما على استاد الدفاع الجوي.