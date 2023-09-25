هل يساعد شرب القهوة في علاج الصداع ؟

عندما يبدأ الصداع بالظهور، يحاول بعض الأشخاص تناول فنجان من القهوة، وبالنسبة للكثيرين، فهو علاج منزلي مثبت للصداع.

وأوضح الأطباء ما إذا كان الكافيين الذي يحتوي عليه يساعد بالفعل في الدوار.

هل يمكن أن تساعد القهوة في علاج الصداع؟

بالنسبة لصداع التوتر والصداع النصفي، من المعروف أن القهوة والكافيين الذي تحتوي عليه يخفف الألم، وتحتوي العديد من حبوب الصداع أيضًا على مادة الكافيين، ما هو الأفضل لعلاج الصداع تناوله أم شرب فنجان من القهوة؟

ولتخفيف الصداع، تحتاج إلى 100 إلى 200 ملليغرام من الكافيين، وإذا ترجمت ذلك إلى فنجان قهوة، فإن ذلك يعني 30 إلى 60 ملليغرام ولتلبية احتياجاتك، ستحتاج إلى شرب اثنين إلى 60 ملليغرام، وأربعة أكواب، لذا فإن الحل المثالي هو مزيج من مسكنات الألم الكلاسيكية، مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين أو الأسبرين، والقهوة،" وفقًا لموقع MedicForum.

كن حذرا تناول مسكنات الألم في كثير من الأحيان، أي أكثر من 10 أيام في الشهر، يمكن أن يؤدي إلى الصداع المفرط.

هل يمكن أن تسبب القهوة الصداع؟

الكافيين الموجود في القهوة يمكن أن يسبب الصداع في ظل ظروف معينة على سبيل المثال، الاستخدام المتكرر للكافيين يجعل الكافيين يسبب الإدمان، مما قد يؤدي إلى الصداع إذا توقفت عن شربه مرة أخرى.

والاحتمال الآخر هو أن تناول كميات كبيرة من الكافيين يزيد من إدرار البول ويؤدي إلى نقص الماء في الجسم، وغالبًا ما يسبب نقص السوائل الصداع.

خصائص مفيدة أخرى من القهوة

القهوة مشروب غني بحمض الكلوروجينيك وحمض الكافيين والكاهوول - وهي مركبات نشطة بيولوجيًا تساعد في محاربة الجذور الحرة، وقد يمنع هذا الإجراء الشيخوخة المبكرة والسرطان والاكتئاب والسكري.

تحتوي القهوة على كميات عالية من الكافيين، وهو مركب يحفز الجهاز العصبي المركزي ويساعد على محاربة الاكتئاب ويحسن المزاج والصحة العقلية والجسدية.

منع الاكتئاب

تحتوي القهوة على كميات عالية من مادة البوليفينول، التي تحارب الجذور الحرة وتقلل الالتهاب في خلايا الجهاز العصبي المركزي. يمكن أن يقلل من القلق ويحسن مزاجك، ويمنع نوبات الاكتئاب.

يرتبط استهلاك القهوة أيضًا بنمط الحياة والعادات الاجتماعية، وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الاتصال مع الآخرين، مما يعزز الرفاهية العامة.

يساعد في تخفيف الوزن

شرب القهوة يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن لأنه يمكن أن يتحكم بشكل مؤقت في الجوع، مما يقلل من الرغبة في تناول الطعام.

تتمتع القهوة بخصائص توليد الحرارة التي تزيد من الطاقة وحرق الدهون، مما يمكن أن يعزز فقدان الوزن، شرب 300 ملغ من الكافيين يوميا يحرق حوالي 79 سعرة حرارية من الطاقة.