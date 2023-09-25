ثنائي منتخب القوس والسهم يحقق الرقم المؤهل لأولمبياد باريس

حقق ماجد دميان وليندا شرف ثنائي منتخب مصر للقوس والسهم، الرقم المؤهل لأولمبياد باريس 2024 رسمياً، بعد مشاركتهما فى بطولة Sydney Olympic Park Archers Match play 8.



ونجح ماجد دميان في تحقيق مجموع نقاط 647 نقطة، في حين حققت ليندا شرف مجموع نقاط 611 نقطة.

وكان سبق وحقق شريف أشرف، لاعب منتخب مصر للقوس والسهم، الرقم المؤهل لأولمبياد باريس 2024 رسمياً، بعد مشاركته فى بطولة SV Tell Weilheim التى أقيمت مؤخرا فى ألمانيا، بعدما أحرز مجموع نقاط 646 فى البطولة.

وينتظر الاتحاد المصري للقوس والسهم إحراز باقي الأرقام والمراكز المؤهلة للأولمبياد في البطولة الأفريقية المقبلة المقرر اقامتها في تونس.