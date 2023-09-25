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الإثنين 25 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثنائي منتخب القوس والسهم يحقق الرقم المؤهل لأولمبياد باريس

بوابة الوفد الإلكترونية

حقق ماجد دميان وليندا شرف ثنائي منتخب مصر للقوس والسهم، الرقم المؤهل لأولمبياد باريس 2024 رسمياً، بعد مشاركتهما  فى بطولة  Sydney Olympic Park Archers Match play 8.

ونجح ماجد دميان في تحقيق مجموع نقاط 647 نقطة، في حين حققت ليندا شرف مجموع نقاط 611 نقطة.

وكان سبق وحقق شريف أشرف، لاعب منتخب مصر للقوس والسهم، الرقم المؤهل لأولمبياد باريس 2024 رسمياً، بعد مشاركته فى بطولة SV Tell Weilheim  التى أقيمت مؤخرا فى ألمانيا، بعدما أحرز مجموع نقاط 646 فى البطولة.

وينتظر الاتحاد المصري للقوس والسهم إحراز باقي الأرقام والمراكز المؤهلة للأولمبياد في البطولة الأفريقية المقبلة المقرر اقامتها في تونس.

الجريدة الورقية