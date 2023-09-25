محافظ أسيوط يهنئ رئيس الجمهورية والشعب المصري بمناسبة الاحتفال المولد النبوي الشريف

بعث اللواء عصام سعد محافظ أسيوط برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتهنئة بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف داعيًا المولى عز وجل أن يوفق الرئيس والحكومة لاستكمال بناء مصرنا الغالية وتحقيق التنمية في كافة المجالات مهنئًا جموع الشعب المصرى بتلك الذكرى العطرة.

جاء في نص البرقية "فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية": بمشاعر تفيض اعزازًا لشخصكم العظيم وتقديرًا لقيادتكم الرشيدة وبالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة أسيوط نتقدم بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات بمناسبة الاحتفال بذكرى إشراقة المولد النبوى الشريف تلك الذكرى التي نستقى منها أعظم القيم ونستلهم منها الإرادة القوية لاستكمال مسيرتنا الوطنية نحو التنمية والرخاء لتستكمل مصر مسيرة التنمية المستدامة تحت قيادتكم لتحيا مصر شامخة وسط الأمم بعزة وكرامة داعيًا الله العلي القدير أن يوفقكم فيما تبذلونه من جهد لدفع عجلة التنمية لتحقيق آمال الشعب المصري من تقدم ورخاء للحاق بركب المستقبل من أجل غد مشرق لوطننا العزيز .. وسوف يسجل التاريخ لسيادتكم بكل التقدير والعرفان الحرص على تدعيم أركان الدولة المصرية والسعي الدائم لدفع مسيرة التنمية الوطنية سائلين المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق .. حفظ الله مصر واحة للخير والأمان .. وكل عام وسيادتكم بخير.

كما أرسل المحافظ برقية تهنئة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء كما أرسل برقيات تهنئة مماثلة لكل من شيخ الأزهر ووزير الاوقاف ومفتي الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب وجميع الوزراء والمحافظين كما هنأ أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب وكبار شخصيات الدولة بهذه المناسبة داعيًا المولي عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية وأن ينعم علي شعبها بمزيد من الأمن والرخاء.

كما قدم محافظ أسيوط خالص التهنئة للشعب المصرى وأهالي المحافظة بصفة خاصة وأعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف داعياً المولى عزل وجل أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.