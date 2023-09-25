هل الفلفل الأسود مفيد للصحة أم لا؟.. دراسة تكشف مفاجأة

كانت هناك العديد من الادعاءات الملهمة حول الفوائد الصحية للفلفل الأسود، ولكن ما مدى صحة هذه الادعاءات؟

يشير العلم الحديث إلى أن الفلفل الأسود له فوائد صحية، ويرجع ذلك أساسًا إلى وجود مادة قلوية تسمى البيبيرين، والتي تعطي الفلفل نكهته اللاذعة، وبالإضافة إلى ذلك، البيبيرين هو أحد مضادات الأكسدة.

الحماية ضد الجذور الحرة

مضادات الأكسدة هي جزيئات تدمر المواد الضارة المعروفة باسم الجذور الحرة، والنظام الغذائي غير الصحي، والتعرض المفرط لأشعة الشمس، والكحول، والتدخين - كل هذا يزيد من كمية الجذور الحرة في الجسم، ويهدد فائضها بدوره بتلف الخلايا وتسريع عمليات الشيخوخة والمشاكل الصحية، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والتهاب المفاصل والربو والسكري.

أظهرت الدراسات المختبرية على الحيوانات والخلايا أن البيبيرين يقاوم هذه الجذور الحرة وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على الفئران أن الحيوانات التي تتغذى على نظام غذائي غني بالدهون مكمل بالفلفل الأسود أو البيبيرين كانت لديها علامات أقل بكثير على أضرار الجذور الحرة مقارنة بالحيوانات التي تتغذى على نظام غذائي غني بالدهون فقط دون إضافة الفلفل.

خصائص مضادة للالتهابات

يتمتع الفلفل الأسود بخصائص مضادة للالتهابات وقد ثبت في الدراسات التي أجريت على الحيوانات أنه يقلل الالتهاب والألم لدى الفئران المصابة بالتهاب المفاصل.

امتصاص العناصر الغذائية

يساعد الفلفل الأسود الجسم على امتصاص بعض المركبات المفيدة بشكل أفضل وعلى سبيل المثال، فإنه يزيد من التوافر البيولوجي للريسفيراترول المضاد للأكسدة وقد يحسن أيضًا امتصاص الكركمين (العنصر النشط في الكركم)، وتشير الأدلة أيضًا إلى أن الفلفل الأسود قد يحسن امتصاص البيتا كاروتين، وهو مركب موجود في الفواكه والخضروات والذي يحوله جسم الإنسان إلى فيتامين أ.

الفلفل الأسود والسرطان

قد يحمل الفلفل الأسود خصائص مضادة للسرطان وقد أظهرت دراسات أنبوبة الاختبار أن البيبيرين يقلل من تكاثر خلايا سرطان الثدي والبروستاتا والقولون، ويعزز أيضًا موت الخلايا المبرمج (موت) الخلايا السرطانية بالإضافة إلى ذلك، أظهر البيبيرين نتائج واعدة في التجارب في تقليل مقاومة الخلايا السرطانية للأدوية المتعددة، مما يقلل من فعالية العلاج الكيميائي.

مفيد أم لا؟ البيانات المتعلقة بفوائد الفلفل الأسود غير مؤكدة تماما، كما لاحظ العلماء أنفسهم تم إجراء معظم الدراسات على مزارع الخلايا أو الحيوانات، ولا "تترجم" نتائج هذه الأنواع من التجارب دائمًا إلى البشر ومع ذلك، يمكنك التأكد من أن إضافة القليل من الفلفل إلى طعامك من غير المرجح أن يضرك، بل قد يكون مفيدًا.