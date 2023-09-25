حقيقة انتشار وباء واكس وانتشاره حول العالم

كشف الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، حقيقة ظهور وباء واكس وانتشاره بالعديد من دول العالم.

وأضاف عودة خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " صباح الخير يا مصر "، والمذاع على فضائية " القناة الاولى"، أن التوقعات بعضها حقيقية وبعضها سياسية واقتصادية، متابعا "مشكلة التغير المناخي وذوبان الثليج ينشأ عنها ظهور الفيروسات الحبيسة مع ارتفاع حرارة الطقس والمشاكل البيئية ".

وقال رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، أن هناك ١% فقط من الفيروسات الموجودة بالجليد يمكنها أن تصيب الانسان، لافتا إلى أنه لا يوجد اي دليل على أن فيروس اكس سيكون اخطر من كورونا.

وشدد على أهمية النظافة الشخصية والالتزام بتلقي جرعات اللقاحات، منوها بأن هناك توقع بظهور فيروسات جديدة؛ نظرا لان العائلات القريبة من اماكن ذوبان الثلج اصيبت بعدد من الفيروسات الجديدة.