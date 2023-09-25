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الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وزير خارجية النمسا: المجتمع الدولي في حاجة إلى تعزيز التكنولوجيا والابتكار في المجال النووي

وزير خارجية النمسا
وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج

 

أكد وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، أن المجتمع الدولي في حاجة إلى تعزيز التكنولوجيا والابتكار في المجال النووي لضمان تحقيق أقصى مستوى من الأمان النووي. 

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وقال شالينبرج  في كلمته اليوم الاثنين أمام المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته الـ 67  إن العالم يواجه تحديات واسعة ومخاطر نووية كبيرة منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا مطالبا بتوفير أقصى مستويات الأمان للمنشآت النووية في أوكرانيا خاصة محطة زابوريزهيا العملاقة .

وشدد الوزير على التزام النمسا بدعم الجهود الدولية لنزع السلاح النووي ووقف التسابق في هذا المجال لأن مخاطره وتداعياته تهدد دول العالم دون استثناء. 

وأعرب شالينبرج عن قناعته بضرورة ضمان الاستخدامات السلمية للطاقة النووية من خلال ضوابط ومعاهدات دولية صارمة، لافتا إلى ضرورة تسريع خطى التعاون الدولي في هذا المجال .

وكان المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد افتتح دورته الـ 67 اليوم في مقر الوكالة بفيينا بحضور وزراء وسفراء ومديري وكالات الطاقة الذرية من مختلف دول العالم وبمشاركة مصرية بوفد من هيئة الطاقة الذرية المصرية.

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