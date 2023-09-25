فيدال لـ رونالدو: إيريك تين هاج معقد "إبتعد عن المدربين الصلع"

وجه النجم التشيلي أرتورو فيدا هجومًا حادًا علي المدرب الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، وذلك بعد تسببه في رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وفسخ نعاقده مع الشياطين الحمر.

حيث إنتقد فيدال خلال حوراه الصحفي بصحيفة "أوليه " البرازيلية قرار تين هاج بالإستغناء عن رونالدو ووصفه بالقرار الخاطئ.

وصرح فيدال بعد سؤاله عن وضع رونالدو ورحيله عن مانشستر بسبب تين هاج: "أتى هذا المدرب بشكل سيء."

وأكمل تصريحاته: "كيف يقوم بالتخلص من رونالدو، لقد كان الهدّاف الخاص بالفريق، المدربين الصلع معقدون للغاية".

ويأتي اتهام فيدال للمدربين الصلعاء بالتعقيد بسبب الفترة التي قضاها تحت قيادة المدرب خورخي سامباولي، الذي دربه مع فلامنجو الموسم الماضي وكان يتجاهله حيث لعب 21 مباراة فقط.

ولعب رونالدو خلال النصف الأول من موسم 2022-2023 تحت القيادة الفنية لإيريك تين هاغ في مانشستر يونايتد، قبل أن يرحل البرتغالي في الدور الثاني بسبب خلافات مع المدرب.

واتهم رونالدو إيريك تين هاغ بأنه لم يقدم له التقدير والاحترام اللازم للاعب بتاريخه، وذلك بسبب إجلاسه على مقاعد البدلاء، مع التأكيد على رغبة الإدارة في التخلص منه.

يُذكر أن رونالدو يقدم بداية موسم رائعة مع النصر حيث يتصدر قائمتي الهدافين وصانعي الأهداف في دوري روشن السعودي.