4 مؤسسات تُنظم معرضًا للكساء فى قنا

افتتح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، اليوم الاثنين، معرض كساء لتوفير 20 ألف قطعة ملابس ( رجالي ـ حريمي ـ أطفال ) للأسر الأولى بالرعاية ، والذى ينظمة صندوق تحيا مصر، بمقر الصالة المغطاه بنادى قنا الرياضى ، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية وبنك الكساء المصرى و جمعية الأورمان.

وذلك ضمن فعاليات أكبر حملة كساء ينظمها الصندوق على مستوى الجمهورية ، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وذلك بحضور عادل امام مدير برنامج الدعم الاجتماعى بصندوق تحيا مصر ، وعبد الهادي أحمد مدير جمعية الأورمان بقنا ، و مصطفى أبوجبل وكيل وزارة الشباب والرياضة ، و حماده أبوالفضل ، ممثل مديرية التضامن الاجتماعى .

دكان الفرحة

ومن جانبه أوضح محافظ قنا، أن المعرض يوفر 20 ألف قطعة ملابس ذات خامات عالية الجودة ، ومقاسات متعددة ، ومناسبة لفصل الشتاء ، وتم مراعاة تنظيم طريقة العرض بشكل مناسب ، لإتاحة الفرصة لأكثر من 2000 أسرة مستحقة من الأسر الأولى بالرعاية لإختيار ما يناسبهم من المعرض ، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية " دكان الفرحة " تزامنا مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد و دخول فصل الشتاء .

وأضاف الداودي، أن هناك مساهمات متعددة لـصندوق تحيا مصر وغيرها من المبادرات الرئاسية العديدة التي استفادت بها الأسر الأولى بالرعاية والأيتام ، بما يساهم في تخفيف الأعباء على أولياء الأمور والمساندة في مواجهة أعباء المعيشة ومتطلبات الحياة الضرورية .

وأشار مدير برنامج الدعم الاجتماعى بصندوق تحيا مصر ، أن تنظيم معرض كساء بمحافظة قنا يأتى ضمن أكبر حملة كساء للأسر المستحقة والأولى بالرعاية تجوب محافظات الجمهورية.

لافتا إلى أن المعرض مستمر لمدة يومين بالشراكه مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكدا أن الصندوق تمكن من توسعة نطاق تنفيذ مبادراته على مستوى الجمهورية في مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية ، وكذلك التنمية الاقتصادية للأسر المستحقة والأولى بالرعاية من خلال عدد من المبادرات والأدوات المرنة لتوفير حياة أفضل للمصريين.