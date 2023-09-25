توفير فرص عمل للشباب في القطاع الخاص بالفيوم

عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اليوم الاثنين، اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، للاستماع لشكاواهم ومتطلباتهم، بمختلف القطاعات الخدمية، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، و مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة، والدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم، وحمدية شعبان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وهناء عبد الفتاح وكيل وزارة العمل، وممثل عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

خلال اللقاء استمع محافظ الفيوم لمطالب واحتياجات عدد من المواطنين، والتي شملت قطاعات الصحة، والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والعمل، وتوفير مشروعات لعددٍ من الأسر البسيطة والأولى بالرعاية.

فرص عمل

وفي هذا الصدد وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، بتوفير عدد من المساعدات المالية للأسر الأولى بالرعاية، وكذا تمويل مشروعات لهم من خلال برنامج فرصة، لتدر لهم دخلًا يساعدهم على تربية أسرهم، فضلًا عن دراسة إمكانية توفير معاش شهري لعدد من الحالات.

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة العمل، بتوفير فرص عمل لعدد من الشباب بشركات ومصانع القطاع الخاص، ووجه مسئول جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتوفير الدعم اللازم لعدد من الشباب الراغبين في تنفيذ مشروعات لتحسين دخولهم، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي لأسرهم.

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بتوقيع الكشف الطبى اللازم لشاب وتقديم الدعم والعلاج اللازم له بشكل فورى، وكذا دراسة حالة إحدى الموظفات بمديرية الصحة وتوزيعها بما يتناسب مع ظروفها الحياتية.

ووجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة التربية والتعليم، ببحث عدد من المطالب الخاصة بالعاملين بالقطاع طرفها، واتخاذ اللازم بما يتناسب مع انتظام العملية التعليمية قبل بدء العام الدراسى، كما وجه المحافظ، رئيس مجلس ومدينة الفيوم، بدراسة شكوى سيدة تتضرر من عدم إنهاء إجراءات التصالح لها، وتقديم المساعدة اللازمة لحل مشكلتها.























