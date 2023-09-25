إعدام 52 كيلو جرامات حلوى غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الأقصر



يواصل فريق عمل مراقبة الأغذية التابع لإدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بالأقصر، جهوده و حملاته للرقابة على الأغذية.



وفي اطار الاستعداد للاحتفال بذكري المولد النبوي الشريف، قامت إدارة مراقبة الأغذية بالمرور على شوادر وأماكن بيع وتصنيع حلوي المولد النبوي بالمحافظة، حيث أسفر ذلك عن إعدام ٥٢ كيلو جرام حلوي غير صالحة للاستهلاك الادمي و تحرير ٨ محاضر.

ومن جانبه، أوضح دكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن الحملات للرقابة علي الأغذية مستمرة بصفة يومية وذلك لضمان وصول منتجات غذائيه آمنه لجميع المواطنين وذلك في اطار تشديد الرقابة علي منافذ تداول و تصنيع المواد الغذائية، حفاظاً علي سلامة و صحة المواطنين ، و الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بصحة المواطنين.

تُنفذ حملات الرقابة علي الأغذية تحت إشراف دكتور محمد النوبي عبدالوهاب نائب مدير الطب الوقائي المشرف علي إدارة مراقبة الأغذية وبمجهودات فريق العمل بإدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والادارات الصحية.

جاء ذلك تحت رعاية الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و السكان، و المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، وإشراف الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر،