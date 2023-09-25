الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إصابة أثنين في انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدولي "الطور- أبورديس"

بوابة الوفد الإلكترونية

أصيب أثنين في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي "الطور- أبورديس".

وتلقى اللواء محمد كامل العناني، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي “الطور- أبورديس”، بعد كارتة كمين الساحل بنحو 5 كيلومترًا في اتجاه مدينة أبورديس.

و أدي الحادث لإصابة كلا من :- 

١-  ريمون . ع . ن - 38 سنة .

2- هارون . ا . ا - 36 سنة .

 وأكدت تحريات الشرطة أن المصابين من مدينة طور سيناء ويعملون بكنيسة طور سيناء، وتم نقلهم لمستشفى طور سيناء الميداني.

وتم تحرير محضر بالواقعة .

 

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