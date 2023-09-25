إصابة أثنين في انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدولي "الطور- أبورديس"

أصيب أثنين في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي "الطور- أبورديس".

وتلقى اللواء محمد كامل العناني، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي “الطور- أبورديس”، بعد كارتة كمين الساحل بنحو 5 كيلومترًا في اتجاه مدينة أبورديس.

و أدي الحادث لإصابة كلا من :-

١- ريمون . ع . ن - 38 سنة .

2- هارون . ا . ا - 36 سنة .

وأكدت تحريات الشرطة أن المصابين من مدينة طور سيناء ويعملون بكنيسة طور سيناء، وتم نقلهم لمستشفى طور سيناء الميداني.

وتم تحرير محضر بالواقعة .