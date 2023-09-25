إصابة أثنين في انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدولي "الطور- أبورديس"
أصيب أثنين في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي "الطور- أبورديس".
وتلقى اللواء محمد كامل العناني، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي “الطور- أبورديس”، بعد كارتة كمين الساحل بنحو 5 كيلومترًا في اتجاه مدينة أبورديس.
و أدي الحادث لإصابة كلا من :-
١- ريمون . ع . ن - 38 سنة .
2- هارون . ا . ا - 36 سنة .
وأكدت تحريات الشرطة أن المصابين من مدينة طور سيناء ويعملون بكنيسة طور سيناء، وتم نقلهم لمستشفى طور سيناء الميداني.
وتم تحرير محضر بالواقعة .