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الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ضبط 46 مخالفة في حملات تفتيشية على الأسواق بالمنيا

الحملات التموينية
الحملات التموينية

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، رؤساء الوحدات المحلية بمواصلة الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ، ومحال بيع اللحوم والمواد الغذائية .

للتأكد من صلاحية المعروض ، ومدى مطابقته للمواصفات القياسية ، والإشتراطات الصحية والتصدي بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة ، وبيعها بالسوق السوداء ، وتطبيق القانون على المخالفين، وتنفيذا لتكليفات المحافظ، قال هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي ، إن الوحدة المحلية تمكنت من ضبط 23 مخالفة تموينية.

 

 وذلك خلال حملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية ، بالتعاون مع إدارة تموين مطاي، ومباحث التموين، ومفتشي الأغذية بالإدارة الصحية بمطاي، حيث تنوعت المخالفات بين عدم وجود شهادة صحية ، وعدم الالتزام بالإشتراطات الصحية ، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وبيع بأزيد من السعر الرسمي، كما تم سحب عدد 15 عينة أغذية مختلفة ، وإرسالها إلي معامل التحاليل لتحديد مدى مطابقتها للمواصفات الصحية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

 

 

 

وأكد الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط ، أن الوحدة المحلية تواصل تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية ، والمخابز البلدية ، حيث نفذت حملة تفتيشية علي المخابز بالمدينة ، وقرية بني خالد ، أسفرت عن ضبط 23 مخالفة تموينية ، تنوعت بين ، ( نقص وزن ، عدم مطابقة مواصفات ، عدم صرف بون ، عدم وجود سجل ، عدم نظافة ) ، وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين.

الجريدة الورقية