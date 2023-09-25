ضبط 46 مخالفة في حملات تفتيشية على الأسواق بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، رؤساء الوحدات المحلية بمواصلة الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ، ومحال بيع اللحوم والمواد الغذائية .

للتأكد من صلاحية المعروض ، ومدى مطابقته للمواصفات القياسية ، والإشتراطات الصحية والتصدي بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة ، وبيعها بالسوق السوداء ، وتطبيق القانون على المخالفين، وتنفيذا لتكليفات المحافظ، قال هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي ، إن الوحدة المحلية تمكنت من ضبط 23 مخالفة تموينية.

وذلك خلال حملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية ، بالتعاون مع إدارة تموين مطاي، ومباحث التموين، ومفتشي الأغذية بالإدارة الصحية بمطاي، حيث تنوعت المخالفات بين عدم وجود شهادة صحية ، وعدم الالتزام بالإشتراطات الصحية ، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وبيع بأزيد من السعر الرسمي، كما تم سحب عدد 15 عينة أغذية مختلفة ، وإرسالها إلي معامل التحاليل لتحديد مدى مطابقتها للمواصفات الصحية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط ، أن الوحدة المحلية تواصل تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية ، والمخابز البلدية ، حيث نفذت حملة تفتيشية علي المخابز بالمدينة ، وقرية بني خالد ، أسفرت عن ضبط 23 مخالفة تموينية ، تنوعت بين ، ( نقص وزن ، عدم مطابقة مواصفات ، عدم صرف بون ، عدم وجود سجل ، عدم نظافة ) ، وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين.