محمد رمضان يخرج من عباءة الإمارات إلى أحضان السعودية.. السبب

انتشر خلال الساعات القليلة الماضية، جدل واسع حول معلومة امتلاك الفنان محمد رمضان لمنزل في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، وذلك عقب نشره على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صور زيارة وزيرة الاستثمار السابقة داليا خورشيد.

وقال رمضان في منشوره على انستجرام: شرفت أمس بمنزلي بالرياض بزيارة معالي وزيرة الاستثمار المصري سابقًا داليا خورشيد الرئيس التنفيذي حاليًا لمجموعة بلتون المالية القابضة وحرم السيد محافظ البنك المركزي المصري السابق طارق عامر، ثقة في الله نجاح.

وبدأ يتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وجمهور الفنان محمد رمضان ومحبيه، عن سبب امتلاكه لمنزل في الرياض، واحتضان السعودية له، واسباب خروجه من عباءة الإمارات.

زيارة وزيرة الاستثمار السابقة داليا خورشيد لمنزل محمد رمضان بالرياض

اتهام محمد رمضان بالخيانة والتطبيع

ووقع الفنان محمد رمضان، في عدد من الأزمات والمشاكل أثناء زياراته للإمارات، أدت إلى هجوم الجمهور عليه وانتقاد تصرفاته.

وتعد أهم وأكبر أزمة تعرض لها رمضان في الإمارات، هي انتشار صوره مع عدد من الإسرائيليين ومشاركته في حفلات بحضور فنانين ورجال أعمال يهود ورئيس الجالية اليهودية بالإمارات سولي وولف.

ونشر المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي، وعدد من الصفحات الإسرائيلية، صورة محمد رمضان وهو يحتضن المطرب الإسرائيلي عومير آدم، مما أدى لاتهامه بالخيانة والتطبيع، ووقفه عن العمل مؤقتًا والتحقيق معه من قبل الاتحاد العام للنقابات الفنية.

اتهام محمد رمضان بالخيانة والتطبيع

الفنان محمد رمضان يتسبب في غلق مطعم بالإمارات

وتسبب الفنان محمد رمضان، في غلق أحد المطاعم بالإمارات عدة أيام، وذلك بسبب إثارة القلق والفوضى، نتيجة تجمع جمهوره أمام المطعم لاستقباله والتلقاط الصور معه.

ونشرت رمضان اعتذار عبر حسابه على انستجرام: أعتذر بالنيابة عن جمهوري وأحبائي لتسببنا في إغلاق ناموس مكاني المفضل في دبي.

محمد رمضان في مباراة النصر والأهلي السعودي

وجذب رمضان، الكاميرات أثناء تواجده في مدرجات ملعب الأول بارك في الرياض لحضور مباراة النصر والأهلي في الجولة السابعة من دوري روشن، وتلاه نشره لصور منزله في الرياض، مما أثار التساؤلات والجدل حوله من جديد.

