خبيرة التجميل رانيا غنيم: الماء سر الحصول على بشرة صحية وآمنة

قالت خبيرة التجميل ورائدة الأعمال رانيا غنيم، إن الماء يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة البشرة، حيث يساعد على ترطيبها والحفاظ على مرونتها وحمايتها من الجفاف والالتهابات، مشيرة إلى أن شرب كمية كافية من الماء يوميًا هو من أهم الخطوات للحفاظ على بشرة صحية.

وأضافت رانيا غنيم أن أهمية الماء للبشرة يرجع لكونه يشكل حوالي 70٪ من وزن الجسم، وهو ضروري لتجديد خلايا الجلد والحفاظ على رطوبتها، لافتة إلى أن الجفاف هو أحد الأسباب الرئيسية لظهور مشاكل البشرة، مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة والبقع الداكنة.

وأشارت إلى أن الماء يساعد على تخليص الجسم من السموم، والتي يمكن أن تؤدي إلى تلف البشرة، منوهة بأنه بالإضافة إلى شرب الماء، فإن تناول الأطعمة الصحية يساعد أيضًا في الحفاظ على صحة البشرة.

ولفتت رانيا غنيم في هذا الشأن إلى أن الخضروات والفواكه غنية بالفيتامينات والمعادن والتي تلعب دورًا مهمًا في صحة البشرة، مثل فيتامين C وفيتامين E ومضادات الأكسدة، خصوصا وأن فيتامين C يساعد على إنتاج الكولاجين، وهو البروتين الذي يحافظ على صحة البشرة، بينما يساعد فيتامين E على حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس.

وتابعت بأن استخدام الزيوت والكريمات الطبيعية مهم جدا للحفاظ على البشرة، مشيرة إلى أن المنتجات الطبيعية تحتوي على مواد نشطة طبيعية تساعد على ترطيب البشرة وتحسين مظهرها، بينما تحتوي المنتجات الكيميائية على مواد قد تضر بالبشرة على المدى الطويل.

ونوهت بأن الزيوت الطبيعية، مثل زيت الزيتون وزيت اللوز الحلو، تساعد على ترطيب البشرة وزيادة مرونتها، بينما تساعد الكريمات الطبيعية، مثل الكريمات التي تحتوي على فيتامين E، على حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس.

وشددت على أن اتباع نظام صحي يتضمن شرب كمية كافية من الماء وتناول الأطعمة الصحية واستخدام الزيوت والكريمات الطبيعية يساعد في الحفاظ على صحة البشرة وجمالها.

ويذكر أن رانيا غنيم تتمتع بشعبية وشهرة كبيرة بجميع أنحاء سلطنة عمان، حيث إنها من أكبر النشطاء ببرامج التواصل الأجتماعي ولديها مئات الألاف من متابعيها من جميع الأعمار ومختلف الجنسيات كما أن لديها نشاط كبير في الجانب التطوعي ولها عده أنشطة خيرية، وهو ما جعلها تدخل قلوب كل أهل السلطنة.