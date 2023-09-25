وزير الداخلية يهنئ شيخ الأزهر بمناسبة المولد النبوي الشريف

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف.

جاء بها: «يسُرنى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف أن أُعرب لفضيلتكم عن أخلص التهانى وأسمى الأمانى داعياً المولى القدير أن يبُارك جهودكم ويُسدد خطاكم للوفاء بمسئولياتكم لنشـر صحيح الدين الحنيف داعياً المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة الكريمة على فضيلتكم وعلماء الأزهر الشريف بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى أمتنا الإسلامية بمزيد من اليُمن والخير والبركات».