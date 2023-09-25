هيثم نبيل يتعاقد مع روتانا على ألبومه الجديد

تعاقد المطرب والملحن هيثم نبيل، مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ومن المقرر أن تطرح الشركة أولى اغاني ألبومه في الايام المقبله، والذي انتهى من تسجيله كاملا خلال الفترة الماضية، ويستعد لطرحه قريبا عبر القنوات والمنصات الموسيقية العالمية والإذاعات المصرية والعربية.

وقال هيثم نبيل في تصريحات صحفية فور تعاقده مع روتانا: "تشرفت أمس بالتوقيع لشركة روتانا و إن شاء الله الألبوم بداية نزوله في الأيام المقبلة"، وأبدى هيثم سعادته بالانضمام لمؤسسة روتانا ومشاركة كل القائمين عليها في مرحلته القادمة.

جدير بالذكر أن المطرب والملحن هيثم نبيل، لقب مؤخرا برائد أغاني المسلسلات، نظرا للنجاحات التي حققها خلال السنوات الأخيرة بأغنياته وألحانه لعدد من المسلسلات المصرية والعربية، مع كبار نجوم الغناء والطرب، ويعد من أبرزها مسلسلات "البرنس، جعفر العمدة، توبه" وغيرها، كما حقق نجاح كبير في أغاني الأفلام وكان آخرها "هارلي، ع الزيرو" وغيرها.