زراعة أشجار مثمرة وزينة بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في زراعة أشجار زينة ومثمرة، تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة "100 مليون شجرة"، تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وذلك ضمن خطة الدولة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين، من جانبه، تابع هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاى، استكمال أعمال زراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة والقرى، حيث تم زراعة ٢٥ شجرة مثمرة (رمان وبرتقال)، وسط الطريق الدائرى في زمام حي شمال بمدينه مطاي.

كما تم قص فروع الأشجار التي تحجب الرؤية، وقص الحشائش وري حديقة ميدان الشهيد، كما تم ري الأشجار بطريق مصر أسوان الزراعي وبدائري مطاي، بالتعاون مع إدارة الطريق الدائري والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي.

وفى مركز ومدينة سمالوط شمال المنيا، قال الدكتور سعيد محمد رئيس المركز، إنه تم زراعة 20 شتلة مثمرة وزينة، بالإضافة، إلى قص وتهذيب المدخل الجنوبي والمدخل الشمالى لمدينة سمالوط، وأكد رئيس المركز، استمرار زراعة الأشجار المثمرة بالأحياء والشوارع والطرق الرئيسية لزيادة المساحات الخضراء، إلى جانب خلق بيئة صحية نظيفة.