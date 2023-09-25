جامعة الفيوم تنظم قافلة الخير لطلاب المدارس بالمحافظة

نظمت الإدارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة في الجامعة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بالفيوم وكليات الطب والسياحة والفنادق والتربية للطفولة المبكرة وكلية طب الفم والأسنان قافلة الخير لطلاب المدارس بالفيوم.

وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس الجامعة وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

ولحضور الدكتور أشرف عبد المعبود عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتور حمدي محمد إبراهيم القائم بأعمال عميد كلية الطب، والدكتورة غادة محمد وفيق وكيل كلية السياحة والفنادق لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نجلاء الشربيني وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عماد عادل المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بالفيوم، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

قافلة طبية

أوضح الدكتور عاصم العيسوي أن قافلة الخير تضمنت قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبي للعيون والجلدية والأطفال على ١٠٠ طفل من طلاب المدارس الأولى بالرعاية، كما تم توزيع حقائب مدرسية عليهم.

وأوضح أهمية التعليم وحث الطلاب على المثابرة والاجتهاد والاستمرار في تحصيل العلم ليكونوا أفرادًا نافعين لمجتمعهم ووطنهم، مؤكدا أن القافلة تأتي انطلاقًا من دور الجامعة في خدمة المجتمع على كافة المستويات.

من جانبه أكد الدكتور عماد عادل أن مؤسسة حياة كريمة تولي اهتمامًا خاصًا بطلاب المدارس من الأسر الأولى بالرعاية، وتسعى لتوفير كافة الخدمات التعليمية لهم لاستمرار مسيرتهم الدراسية والحصول على الشهادات العليا ما ينعكس بشكل إيجابي على المجتمع.

ووجه الطلاب بضرورة الاجتهاد في التحصيل الدراسي والتفوق.















































