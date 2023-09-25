السعودية توقع اتفاقية مع "اليونيسيف" لضمان رعاية الأطفال حول العالم

وقَّع المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة ، اتفاقية مع المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" كاثرين راسل، لرعاية الأطفال حول العالم.

وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) اليوم الاثنين أن الاتفاقية تم توقيعها على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 78 بمدينة نيويورك، والتي سيتم بموجبها التعاون بين المركز والمنظمة لتعزيز العلاقة والشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، إلى جانب التعاون في مجال تقديم المساعدات الإنسانية، وتبادل الخبرات ونقل المعرفة بينهما، وبناء القدرات والابتكار، إضافة إلى دعم البرامج التطوعية.

وأكَّد الدكتور الربيعة حرص المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة على إقامة تعاون استراتيجي مع منظمة "اليونيسيف "بهدف الاستمرار في الوصول إلى الأطفال الضعفاء والمحرومين وأسرهم من خلال برامج اليونيسيف.

من جانبها، أعربت كاثرين راسل عن امتنان اليونيسيف للشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والتي ساعدت في الوصول إلى ملايين الأطفال المحتاجين في العالم، مشيرة إلى أنه من خلال هذه الشراكة ستواصل اليونيسيف تعزيز التعاون مع المركز لدعم العمل الإنساني وتبادل المعرفة وبناء القدرات والابتكار وتنفيذ برامج العمل التطوعي.

وفي سياق متصل ، التقى الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بمدير عام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكيم شتاينر، حيث بحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية، والشراكة الإستراتيجية والعلاقة الوثيقة بين الجانبين وسبل تعزيزها.

ونوه شتاينر بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة في التخفيف من معاناة المحتاجين والمتضررين حول العالم.