مستشفيات جامعة الفيوم تحتفل باليوم العالمي للصيادلة

شهد الدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فعاليات احتفالية مستشفيات جامعة الفيوم باليوم العالمي للصيادلة.

بحضور الدكتور حمدي إبراهيم القائم بأعمال عميد كلية الطب، والدكتورة نجلاء الشربيني وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد صفاء الدين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور كريم سالم مدير مستشفى الباطنة، والدكتورة زينب دخيل مدير التموين الطبي بالمستشفيات الجامعية، وذلك اليوم الاثنين بقاعة المؤتمرات بكلية الطب.

في بداية كلمته أعرب الدكتور عاصم العيسوي عن سعادته بتنظيم احتفالية خاصة باليوم العالمي للصيادلة، وذلك تقديرًا لجهودهم المبذولة في استكمال المنظومة الطبية بالمستشفيات الجامعية، مشيرًا إلى أن تلك الاحتفالية تقام للعام الثاني على التوالي.

وأشاد بالدور الفعال الذي يقوم به القائمين على قسم الصيدلة الإكلينيكية في شتى المجالات الطبية.

وأكد الدكتور حمدي إبراهيم أن دور الصيدلي لا يقل أهمية عن دور الطبيب، مشيرًا إلى أن المنظومة الطبية تعتبر كيان واحد يتكون من ٣ محاور وهم الطبيب والصيدلي والمريض.

كما توجه بالشكر والتقدير للصيادلة على إسهاماتهم في نشر السمعة الطيبة للمستشفيات الجامعية بالفيوم.

وصرحت الدكتورة نجلاء الشربيني أن يوم 25 سبتمبر هو اليوم الذي أقره الاتحاد العام للصيادلة للاحتفال باليوم العالمي للصيادلة.

وأشادت الجهود المبذولة من قبل الصيادلة في استكمال المنظومة الصحية وتطوير الرعاية الطبية سواء على مستوى المستشفيات الجامعية أو على مستوى القطاع الخاص.

وتقدم الدكتور محمد صفاء الدين بالشكر والامتنان إلى الصيادلة بالمستشفيات الجامعية على التعاون الجاد والمثمر في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى، مؤكدًا حرص الصيادلة على توافر جميع أنواع الأدوية بالمخازن تحسبًا لأي طوارئ.

وفي ختام الاحتفالية تم تكريم قيادات الصيادلة بالمستشفيات الجامعية وإهدائهم شهادات تقدير ودرع المستشفيات الجامعية.









































