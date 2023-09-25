المنيا تتابع حالة المصابين في تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي

تفقد اللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام محافظة المنيا، والدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، حالة المصابين فى حادث تصادم سيارة بيجو أجرة بسيارة نصف نقل بالطريق الصحراوى الشرقى القديم بحرى نقطة إسعاف بنى حسن بمركز ومدينة أبوقرقاص.

والذى أسفر عن ٨ وفيات و٣ مصابين من محافظات المنيا وأسيوط والقاهرة والإسكندرية، وعلى الفور، توجه السكرتير العام للمحافظة يرافقه وكيل وزارة الصحة، وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والدكتور ياسر الحسينى مدير مرفق الإسعاف واللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا، إلى مستشفى المنيا العام ، لتفقد حالة المصابين والتأكد من توفير الرعاية الطبية اللازمة لهم.

كما وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، بسرعة صرف الإعانات العاجلة لأسر المتوفين والمصابين، والتنسيق مع مديريات التضامن بمحافظات المصابين والمتوفين، لصرف الإعانات لهم طبقا لمحل إقامة كل منهم.