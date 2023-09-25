قرار عاجل بشأن المتهم بإنهاء حياة زوجته على سجادة الصلاة

قررت نيابة شمال أسيوط الكلية، إحالة المتهم بقتل زوجته على سجادة الصلاة بمركز ابنوب، إلى محكمة الجنايات، وذلك بسبب خلافات زوجية.

هاجمها بأسطوانة غاز وهي ساجدة

واتهمت نيابة أسيوط “نجعاوي ف. م.” 43 عامًا، من سكان مركز ابنوب، بقتل زوجته المجني عليها “منى ع. س.” عمدًا، يوم 8 مارس، مع سبق الإصرار، على خلفية خلافات زوجية سابقة، كان له فيها النية والتصميم على القتل. وحان الوقت لتنفيذ ما خطط له، وهو ما فعله وهي ساجدة في الصلاة أمام ربها، فأحضر المتهم "أنبوبة" غاز وأمطرها على رأسها فقتلتها وغرقت في جسدها. دم.

مديرية أمن أسيوط

وكانت مديرية أمن أسيوط، تلقت بلاغًا من مأمور مركز شرطة أبنوب، يفيد بقتل ربة منزل على يد زوجها بسبب خلافات زوجية.

وتوجه ضباط مباحث المركز إلى موقع الحادث وبالفحص والمعاينة تبين أن المواطنة "منى ع. س." قُتلت بعد أن اعتدى عليها زوجها بأسطوانة غاز أثناء سجودها للصلاة، وتمكنت قوات الشرطة من القبض على المتهم.