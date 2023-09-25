الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

خطوات الاستعلام عن معاش المعاقين بالرقم القومي

ذوي الهمم
ذوي الهمم

تزايدت عمليات البحث مؤخرًا من قبل ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل الاستعلام عن معاش المعاقين بالرقم القومي، حيث يهتم الكثير من المواطنين المعنيين بهذا الأمر والذين يسعون إلى الحصول على مستحقاتهم المالية، بمعرفة الخطوات المطلوبة للاستعلام عن المعاش.

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معاش تكافل وكرامة.. خطوات الاستعلام عن زيادة الدعم

وهناك عددًا من الخطوات التى يلزم اتباعها من أجل الاستعلام عن معاش المعاقين وذلك باستخدام الرقم القومي.

ويمكن حجز موعد من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة والسكان، وتسجيل الراغب في الحصول على معاش المعاقين الرقم القومي والاسم، وتاريخ الميلاد والنوع، وتحديد نوع الإعاقة سواء حركية أو ذهنية أو طيف توحد، أو سمعية أو بصرية.

خطوات الاستعلام عن معاش المعاقين بالرقم القومي

1-  زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي عبر هذا الرابط https://tk.moss.gov.eg/

 2- الضغط على الاستعلام عن معاش المعاقين بالرقم القومي.

3- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما.

4- الضغط على استعلام، لتظهر النتيجة في الحال.

5- تحديد نوع البطاقة سواء تكافل أو بطاقة كرامة، وحالتها إذا كانت سارية أو متوقفة أو جامدة.

 

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