تزايدت عمليات البحث مؤخرًا من قبل ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل الاستعلام عن معاش المعاقين بالرقم القومي، حيث يهتم الكثير من المواطنين المعنيين بهذا الأمر والذين يسعون إلى الحصول على مستحقاتهم المالية، بمعرفة الخطوات المطلوبة للاستعلام عن المعاش.

وهناك عددًا من الخطوات التى يلزم اتباعها من أجل الاستعلام عن معاش المعاقين وذلك باستخدام الرقم القومي.

ويمكن حجز موعد من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة والسكان، وتسجيل الراغب في الحصول على معاش المعاقين الرقم القومي والاسم، وتاريخ الميلاد والنوع، وتحديد نوع الإعاقة سواء حركية أو ذهنية أو طيف توحد، أو سمعية أو بصرية.

خطوات الاستعلام عن معاش المعاقين بالرقم القومي

1- زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي عبر هذا الرابط https://tk.moss.gov.eg/

2- الضغط على الاستعلام عن معاش المعاقين بالرقم القومي.

3- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما.

4- الضغط على استعلام، لتظهر النتيجة في الحال.

5- تحديد نوع البطاقة سواء تكافل أو بطاقة كرامة، وحالتها إذا كانت سارية أو متوقفة أو جامدة.