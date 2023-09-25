الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

76 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

حملة مرورية
حملة مرورية

شنت الإدارة العامة للمرور، حملات مكثفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 76865 مخالفة مرورية متنوعة.

 

ضبط 3 أشخاص لتعديهم على عامل بالقاهرة

ضبط عاطل بسبب الاتجار بالمواد المخدرة

جاء من بينها المخالفات التالية: 

 

 18917 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

 777 مخالفة السير بدون تراخيص.

 6 دراجات نارية مخالفة.

 18 مخالفة موقف عشوائى.

 10 مخالفات شروط التراخيص.

 2358 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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