مشروعات البنية التحتية المصرية تحد من تأثيرات التغيرات المناخية على الزراعة

عقدت لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين، لقاء مع الدكتور محمد علي فهيم مستشار ومساعد وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات المناخ، لمناقشة التحديات والفرص المتاحة نتيجة التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الزراعي، والإجراءات الواجب إتخاذها في الأراضي الزراعية للحد من الآثار السلبية لتغيرات المناخ.

دور مجتمع الأعمال

أكد المهندس مصطفى النجاري رئيس اللجنة، أن الاجتماع يأتي في إطار دور مجتمع الأعمال في المساهمة مع الدولة في تحقيق أهدافها في التغلب على كافة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية لتحقيق طفرة كبيرة في الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي المصري.

وأكد مستشار ومساعد وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات المناخ، أن مصر نجحت في مواجهة العديد من الكوارث الناجمة من التغيرات المناخية مثل إرتفاع درجات الحرارة والغرق نتيجة الأمطار، وذلك بفضل مشروعات البنية التحتية القوية التي قامت بها الدولة، والتي ستستمر في حماية البلد من هذه التغيرات المناخية لأكثر من 10 سنوات قادمة.

وأشار إلى أن الدولة حققت نجاح كبير في زيادة السعة التخزينية للحبوب إلى 5 ملايين طن قمح، كما تم إقرار الزراعات التعاقدية وإعلان الأسعار للفلاحين مسبقاً، مما ساهم في تحقيق الأمن الغذائي المصري.

وأكد أن الدولة بصدد إعادة هيكلة للبنية التحتية الزراعية والسياسات الزراعية منها تحديد زراعة المحاصيل، والتوسع في الزراعة الذكية والتنبؤ بسرعة الرياح والآفات والأمراض النباتية.

وأشاد النائب عبد الحميد الدمرداش عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بدور مركز معلومات المناخ في مساعدة المزارعين على التكيف مع التغيرات المناخية.

التوصيات