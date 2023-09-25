وفاة سائق وعامل وإصابة عجوز في حادث سير بزراعي سوهاج الشرقي

شهد الطريق الزراعي الشرقي بدائرة دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج وقوع حادث اصطدام سيارة سوزوكي تمناية بتروسيكل حال خروجه فجأة من طريق فرعي نتج عنه وفاة قائدي المركبتين عقب وصولهما مستشفى سوهاج الجامعي وإصابة عجوز في منتصف العقد التاسع من العمر بجروح بالركبة اليسرى من مستقلي التروسيكل وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغًا بوجود حادث تصادم ومتوفيين ومصاب بالطريق الزراعي الشرقي دائرة المركز .





إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة سوزوكي تمناية قيادة "عاطف . ع . ر" 47 سنة سائق ومقيم دائرة المركز اصطدام بتروسيكل قيادة "أبو السعود . ع . م" 44 سنة عامل ومقيم دائرة مركز أخميم حال خروج الأخير فجأة من إحدى الطرق الفرعية .





نتج عن الحادث إصابة كل من :- قائد السيارة باشتباه كسر بالقدم وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وقائد التروسيكل بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ومستقل التروسيكل 'عبد السميع . ع . ط" 85 سنة بالمعاش ومقيم دائرة المركز بجروح بالركبة اليسري وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي وتوفـى الأول والثاني عقب وصولهما .





وبسؤال المصاب وكلاً من نجل شقيق المتوفـى الأول "جمال . ع . ع . ر' 25 سنة طبيب ومقيم بذات الناحية وشقيق المتوفى الثاني "وحيد . ع . م" 48 سنة عامل ومقيم بذات الناحية قرروا بمضمون ما سبق ونفوا الشبهة الجنائية.





تم رفع آثار الحادث والتحفظ على المركبتين وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .