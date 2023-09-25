للمرة الأولى.. بدء دورات الترجمة الفورية بمركز تدريب وكالة أنباء الشرق الأوسط

بدأ مركز تدريب وكالة انباء الشرق الأوسط تقديم دورات الترجمة الفورية للمرة الأولى منذ إنشائه وذلك في إطار خطة التطوير الشاملة للمركز الذي يعد من أول المراكز التدريبية في المنطقة المكرسة لترسيخ المهنية في العمل الصحفي والإعلامي لدى وسائل الإعلام المحلية والإقليمية وتقديم الدورات التدريبية لطلبة الجامعات وخريجيها في مختلف المجالات، وفي مجال الترجمة المهنية المتخصصة وفق منهجية متطورة.

وأكد علي حسن رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، أنه تم البدء في تقديم دورات الترجمة الفورية بمركز تدريب وكالة انباء الشرق الأوسط باللغتين الفرنسية والإنجليزية وسيتبعها العديد من الدورات باللغات الأجنبية الأخرى مثل اليابانية والصينية والأسبانية والإيطالية وغيرها من خلال نخبة متميزة من كبار المترجمين من ذوي الخبرات العملية الطويلة على الصعيدين المحلي والدولي.

وقال إنه تم تطوير قاعة الترجمة الفورية بمقر الوكالة لتواكب أحدث التطورات في هذا المجال لطلبة وخريجي الجامعات المختلفة والعاملين في مجال الترجمة الفورية ممن يرغبون في تطوير قدراتهم.

وأكد أن مركز تدريب وكالة انباء الشرق الأوسط على أتم الاستعداد والجاهزية لتنظيم مختلف الدورات التدريبية للصحفيين والإعلاميين المصريين والعرب والأفارقة والدارسين وطلبة الجامعات وتقديم الخبرات والمهارات وكافة التسهيلات التي تهيئ المجال لتقديم أفضل خدمة تدريبية بأحدث الأجهزة المستخدمة في التدريب في مختلف المجالات التدريبية من خلال نخبة من المحاضرين الذين يتميزون بالخبرة والكفاءة العالية وذلك على مدار العام.