إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالمراغة

أصيب عامل زراعي في منتصف العقد الرابع من العمر برش خرطوش بالركبة اليسرى وبائع ملابس متجول بجرح رضي بفروة الرأس ونجل عمومته بكدمة بالجبهة في مشاجرة بينهم بناحية بني هلال دائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج بسبب خلافات الجيرة وجرى نقلهم لمستشفى طهطا العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة المراغة بلاغًا بوجود مشاجرة ومصابين بناحية بني هلال دائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "حمادة . ع . ج . ع" 35 سنة عامل زراعي مصاباً برش خرطوش بالركبة اليسري وتم نقله لمستشفى طهطا العام وشقيقه "هاني . ع . ج . ع" 43 سنة عامل زراعي .

وطرف ثان "الجارحي . ا . ا . ا" 33 سنة بائع ملابس متجول مصاباً بجرح رضي بالرأس وتم نقله لمستشفى طهطا العام ونجل عمومته "مخيمر . ع . ح . ر" 25 سنة عامل مصاباً بكدمة بالجبهة الطرفان مقيمان بذات الناحية .





تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني بندقية خرطوش وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهم على الآخر بالضرب وأتهم الأول من الطرف الأول – الأول من الطرف الثاني بإطلاق عيار من سلااح الخرطوش المضبوط بحوزته مما أدى لإحداث إصابته المشار إليها بسبب خلافات الجيرة.





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .