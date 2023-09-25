شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطاع الوادي الجديد في تنفيذ مشروع صقر ١٢٣ برئاسة المهندس حسام احمد على رئيس قطاع الوادي الجديد وتحت رعاية المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.

يأتي ذلك خلال استقبال اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، اللواء وليد الحماقي قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، بحضور اللواء عبد الرحمن وهدان مساعد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة والعقيد محمد طلبة المستشار العسكري بالمحافظة وسيد محمود سكرتير عام المحافظة وذلك في مستهل تنفيذ فعاليات مشروع التدريب العملي المشترك لمجابهة الكوارث والأزمات (صقر ١٢٣)

حيث تفقد الوفد موقع اصطفاف المعدات والمركبات بحي الأمل بمدينة الخارجة، ضمن التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر ١٢٣ "، والذي يتم تنفيذه في الفترة من ٢٤ حتى ٢٦ سبتمبر الجاري.

مصرحا رئيس قطاع الوادي الجديد بأنه تم المشاركة بعدد ( ١١) معدة من سيارة فنطاس مياه وحفار ولودر وسيارة كباش وعدد ( ٢ ) سيارة كسح، وسيارة مدمج نافوري ، وقلاب ، ونص نقل، وعدد ( ٢) تريلا، كلارك، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها وجاهزيتها للتعامل مع الأزمات المختلفة.

وثمّن الوفد جهود المحافظة في تحديث وتدعيم أطقم الإغاثة بأحدث المعدات والتجهيزات، و تدريب الكوادر البشرية لرفع مستوى التعامل مع الأزمات والحد من تداعياتها.

قطاع الوادي الجديد يشارك في تنفيذ مشروع "صقر 123"

قطاع الوادي الجديد يشارك في تنفيذ مشروع "صقر 123"

قطاع الوادي الجديد يشارك في تنفيذ مشروع "صقر 123"

قطاع الوادي الجديد يشارك في تنفيذ مشروع "صقر 123"

قطاع الوادي الجديد يشارك في تنفيذ مشروع "صقر 123"

قطاع الوادي الجديد يشارك في تنفيذ مشروع "صقر 123"

قطاع الوادي الجديد يشارك في تنفيذ مشروع "صقر 123"

قطاع الوادي الجديد يشارك في تنفيذ مشروع "صقر 123"

قطاع الوادي الجديد يشارك في تنفيذ مشروع "صقر 123"